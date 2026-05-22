قریشی: مقابله با قاچاق، احتکار و مدیریت صحیح منابع باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه جنگ اقتصادی نیز همانند جنگ نظامی است و باید امنیت اقتصادی مردم تضمین شود، اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا، احتکار محصولات و مدیریت صحیح منابع و همچنین صرفه‌ جویی در مصرف کالاها و مواد غذایی از مسئولیت‌ های اجتماعی هر فرد است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به مناسبت‌های مهم دینی و تاریخی گفت: هفتم ذی‌الحجه مصادف است با سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) که با تلاش‌های علمی و آموزشی خود، زمینه رشد و اعتلای دین مبین اسلام را فراهم کردند و زحمات فراوانی در این مسیر کشیدند.

وی به سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و گفت: این روز یادآور ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن است و باید یاد و خاطره کسانی که این شهر را آزاد کردند با احترام و تجلیل گرامی داشته شود.

قریشی با بیان اینکه تهدیدهای بین‌المللی همچنان ادامه دارد، افزود: دولت سابق آمریکا بارها ایران اسلامی را تهدید کرده است، اما حضور حماسی مردم و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی موجب عقب ‌نشینی دشمنان شده است که این موفقیت نتیجه تدبیر رهبر معظم انقلاب و جانفشانی شهدا است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی جهانی بیان کرد: بسیاری از کشورهای غربی، از جمله آمریکا، با مشکلات اقتصادی و اعتراضات داخلی مواجه هستند، در حالی که مردم ایران با تکیه بر اعتقادات دینی و مدیریت صحیح، توانسته‌اند فشارهای اقتصادی را بهتر مدیریت کنند.

حجت الاسلام قریشی به تحولات منطقه‌ای پرداخت و گفت: گسترش جنگ از سطح منطقه‌ای به فرا منطقه‌ ای تهدیدی جدی است، اما جمهوری اسلامی با قدرت نظامی و هوشمندی دیپلماتیک توانسته است امنیت خود را حفظ کند. تاریخ نشان می‌دهد کشورهای مستکبر همواره از کشورهای ضعیف بهره‌کشی کرده‌اند و تنها راه مقابله با این استکبار، مقاومت و پافشاری بر استقلال و عزت ملی است.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: همان‌طور که امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه فرموده‌اند، در برابر ظلم باید ایستاد و دشمن را تحقیر و ذلیل کرد؛ عقب‌نشینی راه حل نیست و موجب عواقب منفی می‌شود.

حجت الاسلام قریشی با یادآوری ایام شهادت شهدای خدمت و دوم خرداد، سالروز رحلت آیت‌الله حسنی، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در زمینه مقابله با سد معبر اقدامات خوبی انجام داده و تعاملات مناسبی شکل گرفته است. مدیریت استان نیز به دست فردی کاربلد و با تجربه سپرده شده است که در زمینه‌های مختلف عملکرد موفقی داشته ‌اند.