به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، به مناسبت‌های پیش‌رو و نقش ایمان در استقامت ملی پرداخت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به شخصیت امام محمد باقر(ع) گفت: تلاش برای افزایش معرفت اسلامی و تقویت مبانی دینی، ویژگی شاخص آن حضرت بود. ایشان در زمانی که میان بنی‌عباس و بنی‌امیه بر سر حکومت دعوا و درگیری وجود داشت، از این شرایط برای گسترش معارف الهی استفاده کرد.

آیت الله محامی افزود: روز عرفه، روز شناخت و معرفت است و روز قربان، روز قربانی کردن هواهای نفسانی.

ایمان و دعا؛ فرهنگی عمومی که دشمن را ناکام گذاشت

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: ایمان به خدا، معرفت به خدا، دعا و مناجات با خدا و توکل بر او، نقطه قوت و برگ برنده مردم ایران در طول انقلاب بوده است؛ به‌ویژه در شرایط سخت و در تمامی فتنه‌ها، کودتاها و جنگ‌های تحمیلی. این ایمان و دعا و مناجات به یک فرهنگ عمومی در میان مردم تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان در سخت‌ترین شرایط و زیر آتش دشمن، دعا و مناجات می‌خواندند. امامین انقلاب نیز شب‌ها در مقابل خدا گریه و زاری و دعا و مناجات داشتند و روزها در برابر قدرت‌های شرق و غرب عالم می‌ایستادند و با قدرت مقاومت می‌کردند. امام شهید(ره) در همین راه مقاومت، جان خود را تقدیم کرد.

آیت‌الله محامی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم «ایران قوی» همچنان قوی بماند و پرچم این کشور سرافراز باشد، همه باید برای تقویت ایمان به خدا و مبانی دینی در اقشار جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تلاش کنیم و از مناسبت‌های معنوی و مذهبی نهایت استفاده را ببریم.

امام جمعه زاهدان افزود: ما باید تلاش کنیم معارف قرآنی و روایات پیامبر(ص) در همه جای زندگی ما خود را نشان دهد، ارزش‌های دینی در جامعه حاکم شود و سبک زندگی ایرانی‑اسلامی رواج پیدا کند. مهم این است که در مقابل فرهنگ غربی، فرهنگ خودمان را رواج دهیم.

وی در پایان با اشاره به آیات و روایات فراوان در زمینه پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی، گفت: استفاده بهینه و درست از نعمت‌های خدا یک ارزش است. صرفه‌جویی به معنای کم مصرف کردن نیست، بلکه یعنی درست مصرف کردن؛ به‌ویژه در شرایطی که جنگ اقتصادی برپاست و دشمن در تلاش است فشار اقتصادی وارد کند.