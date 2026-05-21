آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی صحیح احزاب در نظام اسلامی، گفت: نکته مهم این است که آن حرف‌هایی که گفته می‌شود، در عمل نیز پیاده شود.

️امام جمعه زاهدان با اشاره به تجربه حزب جمهوری اسلامی افزود: هرچند حزب جمهوری اسلامی امروز وجود ندارد، اما در همان فرصتی که فعالیت داشت، در مرحله نخست به شناسایی افراد و استعدادها می‌پرداخت و مرحوم شهید دکتر بهشتی در این زمینه شناخته‌شده بود که افراد و استعدادها را شناسایی می‌کرد.

️وی بیان کرد: مرحله دوم نیز کار کردن با این نیروها و تربیت آن‌ها بود؛ یعنی تربیت کادرسازی برای نظام اسلامی و در اوایل انقلاب نیز جوانانی که در مسیر انقلاب بودند و عمدتاً تربیت‌یافته جلسات شخصیت‌هایی همچون شهید مفتح، شهید قدوسی و دیگر بزرگان در تهران، مشهد و قم بودند، به کمک انقلاب آمدند و کارگزاران نظام اسلامی شدند.

️وی ادامه داد: این مسیر باید تکرار شود و نقطه سر خط باشد؛ نیروها باید تربیت شوند و این تربیت نیز ابعاد مختلفی دارد که اصل و اساس آن، تربیت فکری، اعتقادی و فرهنگی است؛ همان جلساتی که شهید بهشتی و دیگر بزرگان شهید برگزار می‌کردند و بعدها نشر پیدا کرد و به یک جریان تربیتی، فکری و اعتقادی تبدیل شد.

️آیت‌الله محامی تصریح کرد: علاوه بر مباحث فکری و اعتقادی، تربیت برای کار مدیریتی نیز اهمیت دارد و این امر زمانی محقق می‌شود که افراد به‌صورت پله‌پله در مسئولیت‌ها به کار گرفته شوند، مسئولیت‌هایی به آن‌ها واگذار شود و به‌تدریج آماده پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر شوند.

️وی گفت: سال‌ها قبل که در قم بودیم، در یکی از مجموعه‌های فرهنگی خدمت رهبر شهید رسیدیم و ایشان تعبیری داشتند مبنی بر اینکه حوزه مانند دریایی موج‌زننده است که نیروهای جوان توانمند فراوانی در آن وجود دارند و هر زمان به آن‌ها مسئولیتی واگذار کردیم، همچون شکم ماهی در دریا درخشیدند و توانایی خود را نشان دادند.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ابراز داشت: تعبیر ایشان این بود که اگر بتوانید این استعدادهای بالقوه را شناسایی و به فعلیت برسانید، کار شما کاری پیغمبرانه است؛ امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه، یکی از اهداف رسالت پیامبران را شکوفا کردن گنجینه‌های عقل و استعداد انسان‌ها معرفی می‌کنند.

️وی ادامه داد: نیروسازی، شناسایی استعدادها و تربیت آن‌ها برای نظام اسلامی، تقویت معارف اسلامی و مبانی دینی و اعتقادی اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های تقابل و جنگ‌هایی که داشته‌ایم و همچنان با آن درگیر هستیم، کسانی توانستند ایستادگی کنند که بنیه اعتقادی قوی و انگیزه بالا داشتند.

️آیت‌الله محامی بیان کرد: کسی که مبانی دینی و اعتقادی محکمی نداشته باشد، انگیزه بالایی هم برای ازخودگذشتگی نخواهد داشت و صرفاً بر اساس محاسبات مادی عمل می‌کند و طبیعی است که نتیجه چنین نگاهی، فداکاری و ایثار نخواهد بود.

️وی همچنین بر ضرورت آموزش مهارت‌ها و دانش‌های لازم برای مسئولیت‌های مختلف تأکید کرد و گفت: افراد باید متناسب با بخشی که قرار است در آن خدمت کنند، آموزش ببینند، مهارت کسب کنند و سپس مسئولیت‌ها به‌درستی به آن‌ها واگذار شود تا بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند و نتیجه کارشان نیز درخشان باشد.

️امام جمعه زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما این روند به‌درستی انجام نگرفته و به همین دلیل، سابقه و خاطره خوشی از عملکرد احزاب در ذهن مردم باقی نمانده است.

️ نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت توجه احزاب و مجموعه‌های سیاسی به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، اظهار داشت: فعالیت‌ها نباید عمدتاً ناظر به انتخابات و بخش سیاسی باشد و در بخش فرهنگی هم فعالیت مقطعی کارساز نیست.

️وی افزود: مهم این است که سلسله جلسات پیوسته برای اعضا برگزار شود تا مبانی دینی، فکری و انقلابی آنان تقویت گردد؛ چه در حوزه آشنایی با معارف اسلامی و چه در مباحث انقلابی، چرا که اصل انقلاب ما اسلامی است و شعار به تنهایی ماندگار نخواهد بود.

️امام جمعه زاهدان بیان کرد: کسی که صرفاً بر اساس احساسات حرکت کند، ممکن است زمانی انقلابی و زمانی ضدانقلاب شود، در حالی که انقلاب متکی بر مبانی دینی است.