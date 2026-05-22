امام جمعه قزوین: «قرارگاه اقتصادی جنگ» در کشور تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با اشاره به سخنی از امام باقر (ع) اظهار کرد: خداوند رضایت خود را در طاعت‌ها، خشمش را در معاصی و اولیایش را میان بندگان پنهان کرده است. بنابراین هیچ کار خیری را کوچک نشماریم و هیچ گناهی را دست‌کم نگیریم و هیچ‌کس را تحقیر نکنیم.

وی در ادامه با گرامیداشت ۳۰ اردیبهشت، روز ملی جمعیت، به پیام رهبر معظم انقلاب در این زمینه اشاره کرد و گفت: رهبری جبران کاستی‌های ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته را ضروری دانستند و سیاست‌گذاری صحیح برای افزایش جمعیت و فرزندآوری را موجب جهش راهبردی ملت ایران در ایجاد تمدن نوین ایرانی-اسلامی خواندند. ایشان جمعیت را از دغدغه‌های امام راحل و از مسائل راهبردی کشور می‌دانند و هشدار دادند که اگر روند کنونی ادامه یابد، ایران تا ۳۰ سال آینده به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل خواهد شد.

امام جمعه قزوین با دعوت از همه برای تسهیل ازدواج جوانان و ترغیب به فرزندآوری بیشتر، آن را نوعی جهاد ارزشمند برای خانواده‌ها توصیف کرد و افزود: در استان قزوین در واگذاری زمین‌های جوانی جمعیت از بسیاری استان‌ها جلوتر هستیم، اما انتظار می‌رود روند واگذاری زمین به جوانان سرعت گیرد. همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، شبکه بانکی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود. خیرین نیز می‌توانند با ورود به این عرصه، مصداق جهاد فی‌سبیل‌الله را رقم بزنند.

ویژگی‌های شهید رئیسی الگوی مدیران باشد

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با یادآوری دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، به پیام رهبری و ویژگی‌های آن شهید پرداخت و تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری، جوان‌گرایی، عدالت‌مداری، دیپلماسی فعال، مردمی بودن و معنویت عمیق، از جمله شاخصه‌های شهید رئیسی بود. آن شهید هرگز نگفت «نمی‌شود» یا «نمی‌گذارند»، بلکه با تمام توان پای کار بود. این ویژگی‌ها فقط متوجه مدیران ارشد نیست بلکه مدیران میانی که شمارشان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد هم اگر همراهی نکنند، تلاش‌های کلان به نتیجه نمی‌نشیند. هر مدیری باید رابطه خود با خدا را تقویت کند، در کنار مردم باشد و به عدالت و جوان‌گرایی پایبند بماند.

آیت‌الله مظفری سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر را یادآور رشادت‌ها و ابتکارات رزمندگان دانست و گفت: آنچه مردم ایران در ماه‌های اخیر و پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم نشان دادند، کم از فتح خرمشهر نداشت و مصداق سخن امام (ره) است که «ما خرمشهرها در پیش داریم». نیروهای مسلح و مردم ثابت کردند همچنان راه شهدا را ادامه می‌دهند و از آرمان‌های دینی و انقلابی عقب‌نشینی نمی‌کنند.

اقتصاد کت‌وشلواری پاسخگوی شرایط جنگی نیست

وی با اشاره به موج گرانی‌های اخیر، بخشی از آن را ناشی از شرایط جنگی دانست و تصریح کرد: جنگ با دو قدرت هسته‌ای بدون زحمت و دردسر نیست، اما بخش قابل پیشگیری‌ای از این گرانی‌ها وجود دارد. از دولتمردان انتظار می‌رود آرایش جنگی به خود بگیرند و یک «قرارگاه جنگی اقتصادی» با حضور سران سه قوه و بخش خصوصی تشکیل دهند. در شرایط جنگ نمی‌توان با همان شیوه‌های قبل از جنگ و با اقتصاد کت‌وشلواری کشور را اداره کرد. یک رزمنده پشت لانچر، لباس رزم می‌پوشد، مدیران اقتصادی هم باید همین روحیه را داشته باشند. در این شرایط باید انحصار در واردات شکسته شود، جلوی صادرات برخی کالاها گرفته شود، تولید و نظارت‌ها تقویت گردد و مشارکت مردم افزایش یابد.

مذاکرات؛ پناهگاه یا فصل برداشت؟

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از خطبه‌ها با انعکاس دغدغه مردم درباره دیپلماسی کشور تصریح کرد: مردم انتظار دارند دیپلمات‌ها با روحیه انقلابی و پشتوانه ملت پای میز مذاکره بنشینند. نگاه به مذاکرات نباید از روی ترس و به مثابه یک پناهگاه باشد؛ این همان نگاه جریان غرب‌گراست که در سال‌های گذشته تجربه شد و امام راحل هم مذاکره با آمریکا را در آن شرایط نه شرافتمندانه و نه عاقلانه خواند.

وی عنوان کرد: اگر نگاه غرب‌گرایی بر مذاکرات حاکم شود دستاوردی نخواهد داشت اما اگر با نگاه انقلابی ورود کنیم مذاکره «فصل برداشت» خواهد بود؛ جایی که قدرت تولیدشده توسط مردم و نیروهای مسلح، پشت میز تثبیت می‌شود و حقوق حقه ملت از دشمنان ستانده می‌شود. دیپلمات‌ها باید طبق رهنمودهای رهبری عمل کنند و یک کلمه از آن کوتاه نیایند.

وی با اشاره به تهدید اخیر مقامات آمریکایی علیه رهبر معظم انقلاب گفت: ما باید متناسب با این تهدیدها، پاسخ قاطع بشنویم. مسئولان باید با صراحت اعلام کنند که اگر ذره‌ای جسارت به رهبر انقلاب صورت گیرد، کاخ‌های متجاوز و حامیانشان را بر سرشان فرود خواهیم آورد. مردم انتظار دارند پیام ضعف به دشمن مخابره نشود و نیازمندی به مذاکره از سوی ما به نمایش گذاشته نشود.

مجلس در شرایط جنگی تعطیل نباشد

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست در این شرایط حساس، صحن علنی را فعال نگه دارد و ضمن نهایی‌سازی قانون حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، نظارت خود را نیز تقویت کند.

آیت‌الله مظفری در پایان به توافق استاندار قزوین در سفر اخیر به استان گیلان برای پیوستن استان به منطقه آزاد انزلی و کریدور تردد شمالی اشاره و آن را گشایشی مبارک برای امور اقتصادی استان دانست و از استاندار تشکر کرد.

