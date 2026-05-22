گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد، امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در خطبه‌های امروز نمازجمعه، با اشاره بر ابعاد راهبردی مناسک حج، این سفر معنوی را «بزرگ‌ترین کنگره بیداری اسلامی» و «سدی در برابر قدرت‌های استکباری» توصیف کرد.

وی در بخش نخست خطبه‌های خود با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام، تصریح کرد: حج، فرصتی بی‌بدیل برای عبور از مرزهای جغرافیایی و تقویت حس همبستگی است در دنیایی که دشمنان با تفرقه و فقر به دنبال تضعیف امت اسلام هستند، حج با نمایش وحدت میلیونی مسلمانان، پاسخی دندان‌شکن به سیاست‌های استکباری است.

ماموستا کلشی نژاد افزود: دشمنان همواره سعی دارند مناسک حج را به یک رویداد صرفاً مذهبی تقلیل دهند، درحالی‌که این اجتماع عظیم، یک وزنه سیاسی بالقوه است که می‌تواند مسائل جهان اسلام، به‌ویژه آرمان فلسطین و لزوم برقراری عدالت جهانی را در کانون توجه جامعه بین‌الملل قرار دهد.

وی با نفی ملی‌گرایی‌های قومی و قبیله‌ای که به گفته او ابزار دست بیگانگان برای تفرقه است، خاطرنشان کرد: حج بستری است که در آن مسلمانان فارغ از نژاد و زبان، تنها باهویت «امت واحده» شناخته می‌شوند، این سفر، تمرینی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و بازگشت به وابستگی حقیقی به اسلام است.

امام‌ جمعه اهل‌سنت ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد درونی و تربیتی حج پرداخت و گفت: حج، مدرسه‌ای برای خودسازی، تزکیه نفس و تمرین انضباط اجتماعی است، زائر در این سفر با اقتدا به سیره حضرت ابراهیم (ع) و پیامبر اکرم (ص)، میثاقی دوباره برای تسلیم در برابر خداوند و دوری از تعلقات دنیوی می‌بندد.

ماموستا کلشی‌نژاد، با تاکید بر اینکه «تقوا» بهترین توشه برای حاجیان است، ابراز امیدواری کرد که این کنگره سالانه، به فرصتی برای زدودن کدورت‌ها و تقویت اراده مسلمانان در مسیر خدمت به دین و اعتلای ارزش‌های اسلامی تبدیل شود.