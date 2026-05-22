امام جمعه مهاباد: مناسک حج بزرگترین گردهمایی عزت و اتحاد امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: حج بزرگترین گردهمایی مسلمانان جهان است که هر سال در این ماه مبارک برگزار می شود و مسلمانان جهان با ملیت‌ها و مذاهب مختلف دور هم جمع می شوند؛ لباس احرام می پوشند و مناسک حج را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: در این آیین بزرگ اسلامی، میلیون ها نفر از کشورها و زبان های مختلف در ۲ شهر مکه و مدینه تجمع می کنند و این آیین بدون آسیب رساندن به کسی و حتی درختان و گیاهان سرزمین وحی برگزار می شود.

امام جمعه مهاباد گفت: یکی از شگفتی های مهم حج این است که مسلمان و غیرمسلمان نیز می تواند در آن شرکت کند و بزرگ و کوچک و فقیر و غنی با هم و در یک صف قرار می گیرند و انسان به درجه بالایی از خودشناسی و خداشناسی می رسد.

وی اظهار کرد: متاسفانه پرداخت به این رویداد بزرگ در رسانه های داخلی و خارجی (مجازی و حقیقی) کم‌رنگ است و انتظار داریم رسانه ها در بازتاب این رویداد مهم جهان اسلام بیشتر تلاش کنند.

ماموستا امامی با اشاره به بیانیه شورای روحانیون مهاباد در خصوص تعیین مهریه شرعی گفت: اعضای شورای روحانیون مهاباد در بیانیه ای جدید با توجه به شرایط جامعه و افزایش هزینه های ازدواج از خانواده ها درخواست کرده است که از تعیین مهریه های سنگین خودداری کنند.

وی افزود: در این بیانیه در عقد ازدواج ۲۳ مثقال طلا به عنوان عندالمطالبه و چهار مثقال طلا به عنوان نقد تعیین شده است که در امر مقدس ازدواج تسهیل شود و دختران و پسران جوان توانایی ازدواج داشته باشند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه مهاباد با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به کاروان صمود غزه گفت: در حالی که جمعی از انسان های پاک سردشت از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شکستن محاصره غزه کمک های بشر دوستان را به غزه ارسال کرده بودند رژیم صهیونیستی به اعضای این کاروان اهانت کرد.

وی افزود: این در حالی است که اعضای این کاروان غیرمسلمان بودند اما کشورهای عربی و اسلامی در خصوص محاصره ۴۰ ساله غزه و دستگیری اعضای کاروان صمود غزه سکوت اختیار کردند.

امام جمعه مهاباد گفت: هم اکنون مردم ایران با ایجاد مثلت حضور در میدان نبرد، دیپلماسی و تجمع گسترده شبانه مردم در خیابان ها، وحدت و انسجام خود را حفظ کردند و دشمنان از این همبستگی هراس دارند.

ماموستا امامی با اشاره به حادثه سقوط بالگرد و شهادت رییس جمهور و هیات همراه نیز اظهار کرد: شهید رییسی یکی از مسئولان پرتلاش و دلسوز بود و تمام عمر خود را در راه خدمت به مردم و کشور اختصاص داد و در همین راه نیز به شهادت رسید.