به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های نماز جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر، بر ضرورت تقویت پیوند معنوی و محبت مسلمانان با اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و گفت: محبت به خاندان پیامبر(ص) تنها یک احساس عاطفی نیست، بلکه مسیری تربیتی و انسان‌ساز است که انسان را به سمت فضائل اخلاقی و کمال سوق می‌دهد.

وی با اشاره به روایتی از امام محمدباقر(ع)، چهار ویژگی اخلاقی را عامل رسیدن انسان به بالاترین درجات بهشت دانست و افزود: سرپرستی و حمایت از یتیمان، کمک و دستگیری از افراد ضعیف و نیازمند، احترام و خوشحال کردن پدر و مادر و همچنین مدارا و سخت نگرفتن به زیردستان، از مهم‌ترین صفاتی است که انسان را به تعالی معنوی می‌رساند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و کمک مؤمنانه نیاز دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و وظیفه همگان است که نسبت به نیازمندان بی‌تفاوت نباشند و تا حد توان برای کاهش مشکلات آنان تلاش کنند.

نورمفیدی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز عرفه، دعای عرفه امام حسین را سرشار از معرفت الهی دانست و اظهارکرد: روح حاکم بر دعای عرفه، دلبستگی کامل به خداوند است؛ همان حقیقتی که امام حسین(ع) در جمله معروف «الهی ماذا وجد من فقدک» به زیبایی تبیین کرده است.

وی عید قربان را از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی برشمرد و گفت: مسلمانان در این روز با حضور در اجتماعات عبادی و انجام قربانی، روح ایثار و کمک به نیازمندان را زنده نگه می‌دارند و این مسئله از جلوه‌های مهم وحدت امت اسلامی است.

امام جمعه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، ملت ایران و مسئولان کشور را دچار ترس و تردید کنند تا در میدان دیپلماسی دست برتر را به دست آورند.

وی افزود: آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند که مردم ایران را خسته و نگران کنند تا کشور در مذاکرات از موضع ضعف وارد شود، اما تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده ملت ایران در برابر فشار و زورگویی تسلیم نخواهد شد.

نورمفیدی با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و حضور مردم در صحنه، گفت: نیروهای نظامی و سیاسی کشور نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه با قدرت و انسجام بیشتری در میدان حضور دارند و مردم نیز با حضور مستمر خود از آرمان‌های انقلاب و نظام حمایت می‌کنند.

وی اتحاد و انسجام ملی را مهم‌ترین نیاز امروز کشور دانست و تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند از فشارهای اقتصادی برای ایجاد اختلاف و ناامیدی استفاده کند، اما اگر مردم و مسئولان در کنار یکدیگر بمانند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.

امام جمعه گرگان همچنین نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت: ثروتی که از راه ربا، خیانت، فریب و سوءاستفاده از مشکلات مردم به دست آید، هرچند ظاهر آن افزایش مال باشد، اما در حقیقت مایه نابودی زندگی انسان خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران دانست و اظهار کرد: آزادسازی خرمشهر حاصل ایمان، وحدت و فداکاری نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و مردم بود؛ همان حقیقتی که روح‌الله خمینی از آن با جمله ماندگار «خرمشهر را خدا آزاد کرد» یاد کردند.

نورمفیدی همچنین یاد و خاطره شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی را گرامی داشت و گفت: شهید رئیسی در مدت مسئولیت خود با روحیه‌ای مردمی و خالصانه برای خدمت به مردم تلاش کرد و آثار خدمات و پروژه‌های آغازشده در سفرهای استانی ایشان همچنان در کشور و استان گلستان باقی مانده است.