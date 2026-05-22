وزیر نیرو: دولت چهاردهم ناترازی برق را ۱۰ هزار مگاوات کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، ظهر جمعه در جریان سفر به ساوه و افتتاح نیروگاه خورشیدی متانول (والمان) یک واحد تولیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت چهاردهم عزم جدی دارد که تا پایان دوره خود، موضوع ناترازیها را به اتمام برساند و برنامه وزارت نیرو برای معاینهها و بازرسیهای فنی نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ناترازی برق در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم حدود ۲۰ هزار مگاوات بود، تصریح کرد: این ناترازی در دوره پیک مصرف به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته است که این دستاورد به وزارت نیرو امکان داده تا برق بیشتری به صنایع اختصاص دهد.
علیآبادی همچنین با اشاره به ماینرهای غیرمجاز گفت: ما در درجه اول مستأصل از برخورد با این پدیده بودیم، اما اکنون قوانین با ما همراهی میکنند، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول، جرمانگاری ماینرهای غیرمجاز را به رسمیت شناختهاند و افرادی که مرتکب این جرم میشوند، مطمئن باشند که با آنان برخورد خواهد شد.
جمع آوری ۲۵۸ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز
وی با اعلام آمار قابل توجه کشف ماینرهای غیرمجاز افزود: در یک سال گذشته بیش از ۲۵۸ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و امحا شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هر یک از این دستگاههای اجرایی به اندازه مصرف برق ماهانه ۱۰ خانوار برق مصرف میکردند، تصریح کرد: روشهای متنوعی برای شناسایی ماینرهای غیرمجاز داریم و اگرچه آنان نیز تلاش میکنند، اما زورشان به مردم و وزارت نیرو نمیرسد.
وزیر نیرو گفت: انتظار است مردم در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، مراتب را به وزارت نیرو گزارش دهند تا در اسرع وقت مانع از صدمه زدن به مصرف عمومی مردم شویم.
وزیر نیرو با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با ماینرهای غیرمجاز و تکمیل طرحهای جبران ناترازی انرژی اظهار کرد: به طور حتم به فضل الهی و با همکاری مردم، بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد.
نظر شما