نیکویی: ۱۴ مگاپروژه ملی صنعت برق در استان مرکزی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ هزار مشترک برق در استان مرکزی تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند و برقرسانی به یکهزار و ۱۸۲ روستای استان بهصورت مستمر انجام میشود.
وی افزود: نیاز مصرف برق استان مرکزی حدود یکهزار و ۴۰۰ مگاوات است که این رقم استان را در زمره استانهای دارای مصرف بالای برق قرار داده است.
نیکویی با بیان اینکه حدود ۲۵۰ هزار چراغ روشنایی معابر در سطح استان فعال است تصریح کرد: ۵۹۰ حلقه چاه آب کشاورزی در استان از خدمات برق بهرهمند هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۶۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان مرکزی فعال است و استان در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: ۶۵ درصد مشترکان برق استان در حوزه صنعت و کشاورزی فعالیت دارند و ۸۲ درصد مصرف برق استان نیز در این دو بخش متمرکز است.
وی افزود: این در حالی است که میانگین کشوری مصرف برق در بخش صنعت ۱۳ درصد و در بخش کشاورزی ۹ درصد است که نشاندهنده ماهیت صنعتی و مولد استان مرکزی است.
نیکویی بیان کرد: بیش از ۷۵ درصد مصرف برق استان بهصورت رویتپذیر و قابل پایش است که در این شاخص نیز استان مرکزی رتبه نخست کشور را داراست و از مجموع ۸۵۰ هزار مشترک، ۱۴۸ هزار مشترک به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند.
وی گفت: میزان تلفات شبکه برق استان در پایان سال گذشته به ۷.۹ درصد رسیده که حاصل اجرای برنامههای گسترده اصلاح و بهینهسازی شبکه طی سالهای اخیر است.
نیکویی تصریح کرد: شبکه توزیع برق استان مرکزی با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر خطوط و ۲۰ هزار ترانسفورماتور، از مهمترین زیرساختهای برق کشور است.
اصلاح و بهسازی گسترده شبکههای برق روستایی در استان مرکزی انجام شد
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: در قالب طرح بهارستان، اصلاح و بهسازی شبکههای برق روستایی با هدف رفع فرسودگی، افزایش ظرفیت و بهبود روشنایی معابر در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.
وی از اجرای طرح جهادی اصلاح شبکههای فرسوده خبر داد و افزود: در این طرح، هشت هزار کیلومتر شبکه سیمی در سطح شهرها و روستاهای استان اصلاح و نوسازی شد و این پروژه تا پایان سال گذشته به اتمام رسید که در حال حاضر شبکه سیمی فرسوده که منشأ تلفات و مصرف غیرمجاز بود، در استان وجود ندارد.
نیکویی تصریح کرد: میانگین خاموشی در استان مرکزی به ۱۸۸ دقیقه در سال رسیده که در مقایسه با میانگین سالانه ۳۵۰ دقیقه در کشور، نشاندهنده پایداری مناسب شبکه و تلاش شبانهروزی همکاران صنعت برق است.
وی با اشاره به طرح بهینهسازی روشنایی معابر ادامه داد: از مجموع ۲۵۰ هزار چراغ روشنایی استان، ۱۸۳ هزار چراغ در برنامه تعویض با چراغهای کممصرف LED قرار گرفته که تاکنون بیش از ۵۰ هزار چراغ تعویض شده است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: اجرای این طرح منجر به صرفهجویی بیش از ۲۰ مگاواتی در زمان پیک بار شبانه خواهد شد و نقش مهمی در تأمین برق پایدار بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی ایفا میکند.
وی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی استان افزود: بر اساس هدفگذاری انجامشده و تفاهمنامه امضا شده در سطح استان، احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی طی سه سال در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: سهم سال گذشته از این برنامه، ۵۰۰ مگاوات بود که محقق شد و برای سال جاری نیز هدفگذاری یکهزار و ۸۰۰ مگاواتی انجام شده که تاکنون ۳۶۶ مگاوات آن وارد مدار شده است و برای سال آینده نیز احداث دو هزار و ۷۰۰ مگاوات دیگر برنامهریزی شده است.
نیکویی گفت: امید است با همراهی مدیران استانی، سرمایهگذاران و مجموعه صنعت برق، اهداف تعیینشده در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر محقق شود و استان مرکزی همچنان پیشتاز این حوزه در کشور باقی بماند.
کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق ادارات و پایش هفتگی عملکرد دستگاههای اجرایی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت مصرف گفت: کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق ادارات و پایش هفتگی عملکرد دستگاههای اجرایی با هدف بهینهسازی مصرف و حفظ پایداری شبکه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده در زمینه اتصال به شبکه برق گفت: تاکنون حدود ۶۸۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در استان مرکزی شناسایی و امکانسنجی اتصال به شبکه انجام شده است.
نیکویی تصریح کرد: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در مرکز بار کش
سیمین: ور و مسیر ترانزیت برق شمال به جنوب، از ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری در حوزه تولید برق برخوردار است.
وی ادامه داد: با اجرای تفاهمنامههای مشترک، امکان احداث نیروگاه خورشیدی بامی در ساختمانها فراهم شده که تاکنون ۳۳۹ مجوز صادر و حدود ۶ مگاوات ظرفیت خورشیدی محقق شده است.
نیکویی تاکید کرد: بیش از ۱۰۰۰ نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی نصب شده و توسعه آن در ۲۹۰ دهیاری نیز در دستور کار است.
وی ادامه داد: سال گذشته با همراهی مردم، پیک مصرف برق به ۷۹ هزار و ۹۸۰ مگاوات رسید و کاهش مصرف محقق شد. امسال نیز پیک مصرف حدود ۷۷ هزار مگاوات پیشبینی شده و هدف، ۵ درصد صرفهجویی انرژی است.
نیکویی افزود: در راستای اجرای ۱۴ مگاپروژه ملی صنعت برق، طرحهای متعددی در حوزه توزیع، تولید و هوشمندسازی در استان در حال اجراست که از جمله آنها توسعه ۱۴۸ هزار کنتور هوشمند است.
اجرای سیستم محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف برق برای نخستینبار در استان مرکزی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از اقدامات نظارتی در حوزه مصرف غیرمجاز برق خبر داد و گفت: جمعآوری استخراجهای غیرمجاز رمزارز بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، چرا که این موارد آسیب جدی به شبکه وارد میکنند.
وی افزود: در روزهای گرم سال، برنامهریزی تأمین بار در محدوده ۷۱ تا ۷۲ هزار مگاوات انجام شده و با همراهی مردم تلاش میشود پایداری شبکه حفظ شود.
نیکویی با اشاره به طرحهای هوشمندسازی مصرف خانگی تصریح کرد: برای نخستینبار، محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف اجرا شده و در صورت عبور از الگو، برق بهطور موقت قطع و سپس وصل میشود.
وی ادامه داد: ۷۵ درصد مشترکان استان در محدوده الگوی مصرف یا کمتر از آن قرار دارند که این گروه ۵۰ درصد انرژی را مصرف میکنند، در حالی که ۲۵ درصد مشترکان، نیمی از بار مصرفی را به خود اختصاص دادهاند.
نیکویی بر ضرورت مدیریت مصرف در بخشهای تجاری و اداری تأکید کرد و گفت: مراکز تجاری به کاهش فعالیت در ساعات ۱۳ تا ۱۷ و ادارات به کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق ملزم شدهاند و در صورت عدم رعایت، محدودیت اعمال میشود.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: تاکنون حدود ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ادارات دولتی نصب شده و ۸۰۰ کیلووات دیگر در حال اجراست و عملکرد ادارات نیز بهصورت هفتگی پایش میشود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در مدیریت مصرف برق گفت: استفاده غیرمجاز از شبکه و تجهیزات خارج از استاندارد علاوه بر آسیب به شبکه، موجب خسارت به وسایل مشترکان نیز میشود و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانههای اطلاعرسانی ثبت کنند.
نیکویی تصریح کرد: همراهی مردم و اجرای طرحهای هوشمندسازی، شرط اصلی عبور پایدار از اوج بار تابستان و تأمین برق مطمئن در استان مرکزی و کشور است.
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