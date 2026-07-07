صفری: ظرفیت نیروگاه خورشیدی شهرستان دلیجان به ۷۰ مگاوات رسید

جواد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظرفیت مربوط به ساختگاههای جدید نیروگاههای خورشیدی ۱۴۰ و ۱۴۱ ساتبا است که با احداث حدود ۴ کیلومتر شبکه دو مداره، امروز به شبکه سراسری برق متصل و وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی افزود: عملیات اجرایی این ساختگاهها با برنامهریزی فشرده و فعالیت چهار اکیپ اجرایی در حال انجام است و با احداث چهار فاصله عرضی در محور اصلی ورودی شهر دلیجان، پیشبینی میشود این ۲ ساختگاه نیز تا پایان فردا وارد مدار تولید شوند و ۶ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق خورشیدی این شهرستان افزوده شود.
مدیر توزیع برق شهرستان دلیجان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اتصال نیروگاهها به شبکه بیان کرد:این ۲ نیروگاه به فیدرهای شهری متصل شدهاند تا ضمن تقویت پایداری شبکه، بخش قابل توجهی از بار مصرف شهرستان از طریق تولید انرژی پاک تأمین شود.
صفری گفت: با تکمیل این طرحها، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی احداثشده در سال گذشته و سال جاری به حدود ۷۰ مگاوات خواهد رسید.
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