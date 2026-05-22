به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: عده‌ای ضعیف‌الایمان از سر ترس به وعده‌های توخالی دشمن دلخوش هستند اما مردم بدانید ما آغاز کننده جنگ نبودیم و دشمنان همواره به دنبال تصرف اراده، شرف و ذهن این ملت هستند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی در برابر استکبار جهانی افزود: تا زمانی که بازدارندگی کامل ایجاد نشود با سلاح و پرچم، مشت محکمی بر دهان آمریکا خواهیم کوبید و ملت بیدار ایران تا پای جان و آخرین قطره خون، شرافتمندانه ایستاده است.

امام‌جمعه اهواز با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز فریب پیام‌های دروغین صلح دشمن را نمی‌خورند، تصریح کرد: هیهات که ما با لبخند دشمن سنگرها را خالی کنیم و تا پایان، شعار ما هیهات من‌الذله است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد تهدیدهای ترامپ را مضحک خواند و توضیح داد: او به خوبی می‌داند که نبض اقتصادی دنیا در تنگه هرمز و باب‌المندب است و ادعاهایش درباره چاه‌های نفت ایران نیز کذب محض است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گره‌گشایی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالبه ما از رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است. همچنین از دولتمردان می‌خواهیم نظارت مستقیم بر بازار و کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده و اموال کشف‌شده از محتکران را با قیمت مناسب میان مردم تقسیم کنند.

خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به موضوع حجاب بیان کرد: مساجد، روحانیون، هیئت‌ها و مردم در زمینه حجاب تنها تذکر زبانی بدهند چرا که استمرار این کار بسیار مؤثر است. با خشونت نمی‌شود با این هجمه فرهنگی مواجه شد و حتی اگر در مقابل تذکر زبانی برخورد نامناسبی دیدید، بدانید که این هزینه برای دین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در پایان بر ضرورت صرفه‌جویی تأکید کرد و افزود: در مصرف حامل‌های انرژی تلاش کنیم چرا که عزت ما در گرو صرفه‌جویی است و همچنین از مردم می‌خواهم به اهمیت رعایت حقوق زنان در زمینه ارثیه توجه ویژه‌ای داشته باشند.