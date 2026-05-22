  1. استانها
  2. خوزستان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

موسوی فرد: عزت ما در گرو صرفه‌جویی است

موسوی فرد: عزت ما در گرو صرفه‌جویی است

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در خوزستان بر ضرورت صرفه‌جویی تأکید کرد و افزود: در مصرف حامل‌های انرژی تلاش کنیم چرا که عزت ما در گرو صرفه‌جویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهواز اظهار کرد: عده‌ای ضعیف‌الایمان از سر ترس به وعده‌های توخالی دشمن دلخوش هستند اما مردم بدانید ما آغاز کننده جنگ نبودیم و دشمنان همواره به دنبال تصرف اراده، شرف و ذهن این ملت هستند.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی در برابر استکبار جهانی افزود: تا زمانی که بازدارندگی کامل ایجاد نشود با سلاح و پرچم، مشت محکمی بر دهان آمریکا خواهیم کوبید و ملت بیدار ایران تا پای جان و آخرین قطره خون، شرافتمندانه ایستاده است.

امام‌جمعه اهواز با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز فریب پیام‌های دروغین صلح دشمن را نمی‌خورند، تصریح کرد: هیهات که ما با لبخند دشمن سنگرها را خالی کنیم و تا پایان، شعار ما هیهات من‌الذله است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد تهدیدهای ترامپ را مضحک خواند و توضیح داد: او به خوبی می‌داند که نبض اقتصادی دنیا در تنگه هرمز و باب‌المندب است و ادعاهایش درباره چاه‌های نفت ایران نیز کذب محض است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به گره‌گشایی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالبه ما از رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است. همچنین از دولتمردان می‌خواهیم نظارت مستقیم بر بازار و کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده و اموال کشف‌شده از محتکران را با قیمت مناسب میان مردم تقسیم کنند.

خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به موضوع حجاب بیان کرد: مساجد، روحانیون، هیئت‌ها و مردم در زمینه حجاب تنها تذکر زبانی بدهند چرا که استمرار این کار بسیار مؤثر است. با خشونت نمی‌شود با این هجمه فرهنگی مواجه شد و حتی اگر در مقابل تذکر زبانی برخورد نامناسبی دیدید، بدانید که این هزینه برای دین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در پایان بر ضرورت صرفه‌جویی تأکید کرد و افزود: در مصرف حامل‌های انرژی تلاش کنیم چرا که عزت ما در گرو صرفه‌جویی است و همچنین از مردم می‌خواهم به اهمیت رعایت حقوق زنان در زمینه ارثیه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کد مطلب 6837740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها