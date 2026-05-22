به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره، با اشاره به فضیلت روز عرفه، اظهار کرد: روزه روز عرفه از اعمال ارزشمند اسلامی است و بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، کفاره گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده روزهدار خواهد بود.
وی در ادامه با انتخاب موضوع «امید» به عنوان محور خطبهها، افزود: از دیدگاه قرآن کریم، امید نقش مهمی در ارتقای انسان و جامعه دارد و امید به رحمت الهی و آیندهای روشن، انسان را به تحمل مشکلات و تلاش برای بهبود شرایط فردی و اجتماعی ترغیب میکند.
امام جمعه دیواندره با بیان اینکه امید موجب آرامش روحی و کاهش مشکلات روانی و اجتماعی میشود، تصریح کرد: انسان برای مقابله با سختیهای زندگی نیازمند امید است تا گرفتار یأس و ناامیدی نشود و این امید، عامل پویایی و حرکت انسان در مسیر تعالی خواهد بود.
ماموستا مرادی خاطرنشان کرد: در آموزههای اسلامی، امید یکی از مهمترین مبانی تربیتی است و محور اصلی آن ایمان به خداوند، حکمت و رحمت بیپایان الهی است.
وی با اشاره به آیات متعدد قرآن درباره رحمت الهی گفت: خداوند در قرآن کریم ناامیدی از رحمت خود را نشانه گمراهی دانسته و بندگان را به امیدواری فراخوانده است.
خطیب جمعه دیواندره افزود: امید، انسان را به انجام اعمال صالح و تلاش برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت سوق میدهد و در مقابل، ناامیدی زمینهساز فساد، اضطراب و انحراف خواهد بود.
وی با اشاره به داستان حضرت یعقوب (ع) و توصیه ایشان به فرزندانش برای ناامید نشدن از رحمت خداوند، بیان کرد: حتی در دشوارترین شرایط نیز مؤمن نباید امید خود را به لطف الهی از دست بدهد.
ماموستا مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان نمونههایی از تأثیر امید در زندگی انسان، اظهار کرد: توکل به خداوند و امید به رحمت او، زمینهساز حل مشکلات و عبور از سختیهاست.
وی همچنین خطاب به جوانان و داوطلبان کنکور تأکید کرد: بسیاری از اتفاقات دشوار زندگی میتواند مقدمه خیر و موفقیت آینده باشد و انسان باید با صبر، تلاش و امید به خداوند مسیر زندگی را ادامه دهد.
نظر شما