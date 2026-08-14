ماموستا مرادی: استقامت کلید عبور از مشکلات زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته دیواندره، با تبریک سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اظهار کرد: آزادگان بر گردن ملت ایران حق دارند و مردم قدردان ایثار، فداکاری و صبوری این عزیزان هستند.
وی با بیان اینکه استقامت را میتوان از مهمترین ویژگیهای انسان برای عبور از دشواریهای زندگی دانست، افزود: برای دستیابی به هر صفت پسندیدهای نیازمند صبر و پایداری هستیم و انسان بدون استمرار و پشتکار نمیتواند به اهداف بلند خود دست پیدا کند.
امام جمعه دیواندره ادامه داد: آموزههای قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) همواره مؤمنان را به استقامت دعوت کرده است تا انسان با برخورداری از صبر و پشتکار بتواند در مسیر اهداف ارزشمند دنیوی و اخروی خود گام بردارد.
مرادی با اشاره به نقش استقامت در دستیابی به موفقیتهای علمی و اجتماعی عنوان کرد: ممکن است فردی از استعداد، هوش، حافظه یا امکانات کافی برخوردار نباشد، اما اگر در مسیر کسب علم و دانش پایداری کند، میتواند به موفقیت برسد.
وی افزود: بسیاری از علما، دانشمندان و بزرگان گذشته از امکانات گسترده امروز برخوردار نبودند، اما آنچه آنان را به جایگاههای بلند رساند، تلاش، پشتکار و استقامت در مسیر اهدافشان بود.
امام جمعه دیواندره با استناد به آموزههای دینی، استقامت را فراتر از مقاومت در برابر مشکلات دانست و گفت: در نگاه اسلام، استقامت به معنای پایداری در مسیر صحیح و حفظ انسان از انحراف است و تحقق آن نیازمند بصیرت، عقلانیت و استواری در ایمان است.
مرادی با اشاره به آیه ۳۰ سوره فصلت اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت کردند، مورد توجه و وعده الهی قرار گرفتهاند.
وی همچنین به آیه ۱۱۲ سوره هود اشاره کرد و افزود: خداوند به پیامبر اکرم(ص) میفرماید فاستقم کما امرت؛ یعنی همانگونه که مأمور شدهای، استقامت کن. این آیه نشان میدهد که استقامت در مسیر حق، از مهمترین مسئولیتهای مؤمنان است.
امام جمعه دیواندره ادامه داد: واژه استقامت و مشتقات آن در قرآن کریم بارها مورد تأکید قرار گرفته و مفهوم آن تنها تحمل سختی نیست، بلکه ایستادگی آگاهانه بر مسیر صحیح و پرهیز از تسلیم شدن در برابر وسوسهها و خواستههای نادرست است.
مرادی با بیان اینکه استقامت یک مهارت مهم برای زندگی انسان است، گفت: صبر و پایداری میتواند کلید عبور از بسیاری از مشکلات باشد و انسان باید در برابر شکستها و دشواریها از مسیر درست زندگی خارج نشود.
وی خاطرنشان کرد: استقامت به این معنا نیست که انسان هیچگاه با رنج و شکست مواجه نشود، بلکه به این معناست که در هنگام دشواری، مسیر ارزشمند خود را رها نکند و با وجود سختیها به تلاش ادامه دهد.
امام جمعه دیواندره در پایان خطبههای نماز جمعه برای سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام دعا کرد و از خداوند خواست نیازمندان و مستمندان را یاری کرده، بیماران را شفا دهد و امنیت، فراوانی نعمت، آرامش و شادی را برای مردم فراهم کند.
نظر شما