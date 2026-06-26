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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

ماموستا حسینی: انسان بدون توکل به خداوند همواره نیازمند رحمت الهی است

ماموستا حسینی: انسان بدون توکل به خداوند همواره نیازمند رحمت الهی است

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره با تأکید بر نیاز انسان به رحمت الهی، گفت: اگر خداوند اراده کند نعمتی را به بنده‌ای عطا کند هیچ قدرتی توان جلوگیری از آن را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید عبدالله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن خیرمقدم به نمازگزاران و دعوت آنان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان باید با نیت پاک و توکل بر رحمت خداوند مسیر زندگی خود را دنبال کند.

وی با اشاره به آیه ۱۵ سوره فاطر افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «ای مردم، شما نیازمندان به خدا هستید و تنها خداوند بی‌نیاز و ستوده است» و این آیه نشان می‌دهد که همه انسان‌ها و موجودات عالم در برابر ذات پروردگار نیازمند و محتاج رحمت الهی هستند.

ماموستا حسینی با بیان اینکه هیچ انسانی بی‌نیاز از لطف خداوند نیست، گفت: زمانی که حضرت یوسف (ع) در زندان قرار داشت، خداوند او را در سخت‌ترین شرایط مورد حمایت و عنایت خود قرار داد و این موضوع نشان می‌دهد که پناه و تکیه‌گاه اصلی انسان تنها خداوند متعال است.

وی ادامه داد: اگر خداوند بخواهد به بنده‌ای رحمت و لطف داشته باشد، هیچ کس توان جلوگیری از آن را ندارد و اگر لطف خداوند شامل حال کسی نشود، هیچ قدرتی نمی‌تواند جایگزین اراده الهی شود.

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) در شرایطی که بسیاری در برابر ایشان ایستادگی کردند، با توکل به خداوند و بهره‌مندی از یاری الهی به پیروزی رسید و این برای مسلمانان درس بزرگی است که هرچه به خداوند نزدیک‌تر شوند، در مسیر زندگی از آرامش و امنیت بیشتری برخوردار خواهند شد.

ماموستا حسینی در ادامه بر ضرورت توجه به نیازمندان و فقرا تأکید کرد و گفت: باید دست نیازمندان را گرفت تا خداوند نیز رحمت و لطف خود را شامل حال ما کند.

وی با اشاره به آیات ۱۷ تا ۲۹ سوره قلم درباره سرگذشت صاحبان باغ، افزود: این آیات بیانگر عاقبت کسانی است که نعمت‌های الهی را فراموش کردند و نیازمندان را از بهره‌مندی آنچه خداوند به آنان عطا کرده بود محروم ساختند.

امام جمعه موقت دیواندره تصریح کرد: انسان باید نیت خالص و پاک داشته باشد، چراکه بسیاری از مشکلات امروز جامعه ناشی از حسادت و نیت‌های نادرست است و ممکن است فردی با وجود داشتن ثروت، از آرامش و برکت واقعی محروم باشد.

وی در پایان با طلب خیر و دعای رستگاری برای امت اسلامی، خطبه‌های نماز جمعه را به پایان رساند.

کد مطلب 6871260

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