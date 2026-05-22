به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدعلی اخوان بهابادی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان بهاباد، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات، با اشاره به شرایط کشور اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، کشور امروز در مرحلهای از اقتدار و مدیریت قرار دارد. با وجود آتشبسهای شکننده و تبادل پیمانها، مردم در تمامی شهرها و روستاها برای پشتیبانی از نظام و انقلاب در صحنه حضور دارند و این حضور حماسی، پیام قدرت ملت ایران را به جهانیان مخابره میکند.
وی با اشاره به یکی از بزرگترین دستاوردهای اخیر، یعنی تثبیت تسلط ایران بر تنگه هرمز، گفت: این آبراه استراتژیک که ۲۰ درصد انرژی جهان و بخش عظیمی از مواد شیمیایی و سوختهای حیاتی از آن عبور میکند، اکنون به یک اهرم فشار قدرتمند در برابر مستکبران تبدیل شده است. میتوان اعلام کرد که پیروزی کامل از آنِ ملت ایران است و رژیم صهیونیستی و آمریکا در این عرصه شکست خوردهاند.
امام جمعه موقت بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به عرصه دیپلماسی و مذاکرات اشاره کرد و افزود: مذاکرات باید با قدرت و از سِرِ اقتدار انجام شود. طرف مقابل اکنون در دوراهی قرار گرفته است؛ یا باید حماقت کرده و جنگی را علیه ما راه بیندازد که با افزایش بیسابقه قیمت نفت و فشار بر اقتصاد جهانی مواجه خواهد شد، یا آنکه عقبنشینی کرده و شکست خود را بپذیرد. آنها باید از جنگهای اخیر عبرت بگیرند و بدانند که ایران تسلیمشدنی نیست.
حجتالاسلام اخوان در ادامه، ضمن گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، خاطرنشان کرد: عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، نقطه عطفی در کتاب هشت سال دفاع مقدس بود. رزمندگان غیرتمند ارتش، سپاه و بسیج در یک عملیات چندمرحلهای موفق شدند خرمشهر را از چنگال مزدوران بعثی آزاد کنند و قدرت ملت ایران را به رخ دشمن بکشند. این پیروزی، نشأتگرفته از روحیه پایداری و سربلندی ملتی بود که برای اسلام از جان خود گذشتند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان و اشاره به اهمیت روز عرفه گفت: عید قربان یادآور بزرگترین آزمون الهی حضرت ابراهیم(ع) است. پیام این عید این است که انسان باید در راه خدا از خواستههای نفسانی خود بگذرد. همچنین همزمان با روز عرفه، باید برای رستگاری خود و نسلهای آینده از طریق قربانی کردن خواهشهای نفسانی تلاش کنیم و از خداوند توفیق دعا در این روزهای مبارک را بخواهیم.
گفتنی است، فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمدباقر(ع) و دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید، آیتالله رئیسی، و شهدای خدمت، از دیگر موضوعات مطرحشده توسط حجتالاسلام محمدعلی اخوان بهابادی در خطبههای این هفته بود.
