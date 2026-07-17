به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بهاباد، با تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را «عماد ملت و دین» و مایه اطمینان مؤمنین خواند.

وی اظهار داشت: شورای نگهبان با ایفای نقش نظارتی خود، از تبلور خواسته‌های واقعی ملت و حفظ چارچوب‌های حاکمیت اسلامی پاسداری می‌کند.

امام جمعه بهاباد در ادامه با پرداختن به موضوع خونخواهی رهبر شهید، تأکید کرد: قصاص عاملان جنایت، یک وظیفه دینی و رسالت تمدنی است.

وی افزود: مطالبه خونخواهی از امام شهید، با تغییر دولت‌ها در آمریکا یا رژیم صهیونیستی از بین نخواهد رفت و ملت ایران با پیروی از رهبری معظم انقلاب، عدالت را دنبال خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به دکترین بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، هشدار داد که هرگونه تعرض به زیرساخت‌های ایران، با پاسخ قاطع و نابودکننده کشور مواجه خواهد شد و تصریح کرد: اگر دشمن بخواهد زیرساختی را در کشور ما منهدم کند، ما نیز هیچ زیرساختی برای دشمن در منطقه باقی نخواهیم گذاشت.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بهزیستی، از کارکنان این نهاد برای خدمت به اقشار آسیب‌پذیر قدردانی کرد و از مردم و مسئولان خواست تا با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، این سازمان را یاری کنند.

وی در پایان با تسلیت شهادت حضرت رقیه (س)، بر ضرورت الگوبرداری از این شخصیت بزرگ در تربیت فرزندان انقلابی تأکید نمود.