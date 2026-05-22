اجرای ۲۸۰ هزار تن آسفالت در محورهای یزد

حامد معتمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ برنامه‌های نگهداری و بهسازی راه‌های استان بر اساس بررسی وضعیت روسازی، حجم ترافیک و اولویت‌بندی محورهای مختلف اجرا شده است.

وی افزود: در حوزه راه‌های شریانی ۱۱ قرارداد جدید برای اجرای عملیات نگهداری و بهسازی منعقد شده و با احتساب سایر قراردادها، مجموع قراردادهای این بخش به ۲۵ فقره با اعتباری حدود ۳.۹ همت رسیده که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

معاون راهداری استان یزد ادامه داد: در بخش راه‌های روستایی نیز ۲۱ قرارداد با اعتباری بیش از ۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال برای نگهداری و بهسازی راه‌ها منعقد شده که رشد چهار برابری نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

معتمدی همچنین از اجرای ۱۶۶ کیلومتر آسفالت گرم در راه‌های استان خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۲۸۰ هزار تن آسفالت گرم در محورهای اصلی و روستایی اجرا شده و علاوه بر آن ۱۰۵ کیلومتر آسفالت حفاظتی نیز برای افزایش عمر روسازی راه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به ادامه روند بهسازی محورهای مهم استان افزود: عملیات مرمت و روکش آسفالت در راه‌های شریانی، به‌ویژه در کریدور تهران – بندرعباس، با جدیت در حال اجرا است.