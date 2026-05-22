به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشوریان از آغاز عملیات اجرایی قیرپاشی معابر داخلی و عملیات روکش آسفالت در سطح معابر در طرح ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر برازجان خبر داد.

کشوریان با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای این پروژه گفت: همزمان با مراحل پایانی ساخت واحدها، عملیات قیرپاشی و آسفالت گذرها به طول ۱.۲ کیلومتر نیز آغاز شده است تا تحویل واحدها بدون مشکل تردد انجام شود.

وی اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت با هدف مناسب سازی و ساماندهی معابر، تسهیل در عبور و مرور و هدایت آبهای سطحی در طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان در جهت تأمین آسایش و آرامش ساکنین این مجموعه اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر بر ضرورت رعایت اجرای قیرپاشی اصولی و استانداردهای فنی روکش آسفالت با کیفیت در گذرهای داخلی پروژه ۳۴۰ واحدی تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر فنی و زمان‌بندی دقیق اجرای پروژه شد.

کشوریان تأکید کرد: با اتمام آسفالت و پیاده‌روسازی، چهره این طرح ملی تکمیل شده و به‌زودی شاهد زیرساخت‌های دسترسی ساکنان این طرح تأمین خواهد شد.