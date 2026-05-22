به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که با موشک زمین به هوا با یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع «هارون ۱» در حریم هوایی منطقه «بقاع» مقابله و آن را محبور به ترک منطقه کرده است.

حزب‌الله همچنین از حمله پهپادی به مرکز تجمع نظامیان صهیونیست که در داخل یک چادر در مارون الرأس در جنوب لبنان مستقل بودند؛ خبر داد.

گفتنی است که حزب‌الله لبنان طی ساعات گذشته حدود ۲۰ عملیات موفق علیه مراکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای نظامی و تجهیزات زرهی آنها انجام داده است.

ادامه حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان

خبرنگار شبکه خبری المیادین از حمله رژیم صهیونیستی به شهرک «دیر قانون النهر» در جنوب لبنان خبر داد.

وی همچنین گزارش داد که نظامیان صهیونیست اطراف بیمارستان «حیرام» در شهرستان صور را بمباران کردند.

رژیم صهیونیستی همچنین ۷ بار منطقه جرود در شهرک بریتال در البقاع لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد.