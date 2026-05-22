به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، برای نخستین بار، رسانه‌های اسرائیلی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اذعان کردند که در پی حملات موشکی ایران و پهپادهای حزب‌الله، چندین پایگاه نظامی و استراتژیک ارتش این رژیم از جمله پایگاه‌های هوایی «رامات داوید» و «نواتیم» آسیب دیده‌اند.

روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد: تصاویر ماهواره‌ای جدید، آسیب دیدن دو نقطه در پایگاه هوایی «رامات داوید» را در پی حملات موشکی ایران تأیید می‌کند.

این تصاویر همچنین نشان‌دهنده اصابت احتمالی موشک به یک پایگاه وابسته به «یگان مأموریت‌های ویژه ۸۲۰۰» در نزدیکی صفد و پایگاه هوایی «نواتیم» در صحرای نقب است.

علاوه بر این، تصاویر مذکور از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در پایگاه نظامی «شمشون» در دهم مارس گذشته یعنی دقیقاً همان روزی که حزب‌الله لبنان رسماً مسئولیت حمله پهپادی به این مقر را بر عهده گرفته بود، حکایت دارد.

خبرنگار شبکه العربی در قدس تصریح کرد: ارزیابی‌های یدیعوت آحارونوت نشان می‌دهد میزان خسارات وارده به تأسیسات نظامی اسرائیل در پایگاههای گوناگون دارای شدت و ضعف است.

وی در تشریح جزئیات خسارت‌ها افزود: در پایگاه هوایی رامات داوید یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل در نزدیکی مرج ابن عامر، دو نقطه هدف قرار گرفت که نقطه اول مربوط به بخش پشتیبانی، خودروها و تجهیزات لجستیکی است و نقطه دوم به مرکز سوخت‌رسانی و تعمیر و نگهداری جنگنده‌های ارتش اختصاص دارد.

وی در خصوص وضعیت پایگاه نواتیم در نقب نیز تاکید کرد: میزان خسارت‌های این پایگاه در مقایسه با رامات داوید کمتر ارزیابی شده است.

همچنین تصاویر مربوط به نزدیکی ساختمان پایگاه اطلاعات نظامی (یگان ۸۲۰۰) در نزدیکی صفد، تغییراتی را در ساختار خاک منطقه نشان می‌دهد که حاکی از اصابت است.

تصاویر ماهواره‌ای در بخش دیگری از این گزارش، خسارت‌های وارد آمده به پایگاه نظامی «شمشون» واقع در نزدیکی تقاطع جولانی یا همان دریاچه طبریا را برملا کرده است بطوریکه شعله‌های آتش در ۱۰ مارس گذشته و هم‌زمان با بیانیه حزب‌الله مبنی بر شلیک پهپادهای انتحاری، تا چندین روز در آن زبانه می‌کشید.

العربی تاکید کرد: آشکار بودن این حجم از ویرانی در تصاویر ماهواره‌ای، نشان‌دهنده اصابت مستقیم موشک‌ها و پهپادها به اهداف بوده و گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که سایت‌های نظامی دیگری نیز آسیب دیده‌اند، اما سازمان سانسور نظامی اسرائیل همچنان از انتشار هرگونه اطلاعات بیشتر در این زمینه جلوگیری می‌کند.