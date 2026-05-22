کشف بیش از ۲۳هزار لیتر روغن موتور احتکاری در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر. غلامرضا قائدامینی، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، از کشف و ضبط ۲۳ هزار و ۶۰۰ لیتر روغن موتور خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتها و همکاری پلیس اقتصادی، اظهار داشت: این محموله به دلیل احتکار و عدم ثبت در سامانه جامع تجارت شناسایی و توقیف شد.
قائدامینی افزود: آمار کشف کالای قاچاق در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چندین برابر افزایش یافته که نشاندهنده عزم جدی برای اجرای قانون، همکاری مطلوب مردم و تلاش خستگیناپذیر بازرسان است.
وی در پایان هشدار داد: بر اساس قانون نظام صنفی، کالاهای احتکارشده پس از کشف به انبار تملیکی تحویل میشود و محتکران علاوه بر ضبط کالا، ملزم به پرداخت جریمهای معادل سه برابر ارزش آن خواهند بود.
