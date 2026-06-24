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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

کشف محموله روغن موتور احتکار شده در قشم

کشف محموله روغن موتور احتکار شده در قشم

قشم - فرمانده انتظامی شهرستان قشم از شناسایی انبار احتکار ۸ هزار لیتر انواع روغن موتورهای خودروهای سنگین و سبک به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد : در ادامه طرح سراسری مقابله با احتکار کالا و در تداوم رصد دقیق و عملیات مستمر علیه مصادیق بارز احتکار و اخلال در چرخه توزیع مایحتاج اساسی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با رصد اطلاعاتی از محل نگهداری مقادیری روغن موتور در یکی از محلات شهرستان قشم مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی و با همکاری پایگاه دریابانی شهرستان قشم به محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده از این انبار، مقدار ۸ هزار لیتر انواع روغن موتور مخصوص خودروهای سنگین و سبک که به شکلی سازمان‌ یافته از چرخه مصرف خارج و دپو شده بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم در ادامه، تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی ارزش این کالاهای احتکار شده را بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال برآورد نمودند و به دنبال این کشف پرونده تخلف با تکمیل مستندات لازم تشکیل و مالک این انبار جهت صدور حکم مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6869493

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