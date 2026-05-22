تشکیل خانواده؛ موتور پیشران نشاط و پویایی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تجلیل از خادمان ازدواج، خانواده و زوج‌های قهرمان ورزشی با حضور مسئولان استانی و همراهی معاونت فرهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان روز جمعه در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.

لیلا بنام در این مراسم که با هدف تقدیر از خانواده‌های موفق سازمان مدیریت درمان تأمین اجتماعی برگزار شد، با رویکردی امیدوارانه بر اهمیت اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آموزه‌های دینی مشوق اصلی تشکیل خانواده‌های پایدار است، فرزندآوری را نشاط‌آورترین عامل برای تداوم و تعالی بنیان خانواده برشمرد.

بنام در ادامه با نگاهی مثبت به ظرفیت‌های موجود در کشور، جمعیت را سرمایه‌ای ارزشمند برای امنیت و پیشرفت دانست و تصریح کرد: با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دقیق و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، می‌توان فرصت‌های جدیدی برای بهره‌مندی از پنجره جمعیتی کشور ایجاد کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در پایان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر ماماها، از آمادگی کامل این اداره‌کل برای حمایت از پویش‌های اجتماعی و اقدامات خیرخواهانه همچون فرهنگ‌سازی در حوزه «اهدای عضو» خبر داد.

شایان ذکر است، برپایی نمایشگاه «پاتوق جوانان» در حاشیه این همایش، فرصتی برای ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده فراهم کرد.