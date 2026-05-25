یک روز مرخصی تشویقی برای غربالگری سلامت بانوان شاغل در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه اولین نشست تخصصی اجرای غربالگری وضعیت تندرستی و ارگونومی زنان شاغل در ادارات کل استان، به میزبانی معاونت امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.
لیلا بنام، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بیماریهای خاص زنان اظهار کرد: خدمات غربالگری بهصورت رایگان در تمامی مراکز بهداشت ارائه میشود. بر همین اساس و با پیگیریهای صورت گرفته، با دستور استاندار محترم، یک روز مرخصی تشویقی برای بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده است تا بدون دغدغه کاری، نسبت به انجام تستهای غربالگری اقدام کنند.
وی با اشاره به اجرای طرح بهداشت خانواده، نقش بانوان را در استحکام بنیان خانواده کلیدی دانست و افزود: گاهی مشاهده میشود که بانوان شاغل به دلیل حجم بالای مسئولیتهای حرفهای، از سلامت شخصی غافل میشوند که این موضوع منجر به فرسودگی و افزایش نرخ بیماریها میگردد. هدف ما از این غربالگری، تشخیص بهموقع فاکتورهای خطر و ارتقای کیفیت زندگی و طول عمر مفید جامعه زنان است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری همچنین از انعقاد تفاهمنامه با ادارهکل ورزش و جوانان برای بررسی وضعیت ارگونومی بانوان شاغل خبر داد و گفت: بهبود شرایط فیزیکی محیط کار و اصلاح الگوی حرکتی کارکنان از اولویتهای ماست؛ چرا که افزایش سلامت جسمانی مستقیماً منجر به عملکرد بهتر کارمندان در محیطهای اداری خواهد شد.
چالشهای سبک زندگی کمتحرک در ادارات
در ادامه این نشست، لیلا جاویدان، معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، با اشاره به تغییرات ساختاری در بازار کار طی دهههای اخیر گفت: زنان شاغل با چالشهایی نظیر تعارض نقشهای شغلی و خانوادگی، استرس محیط کار و بهویژه سبک زندگی کمتحرک مواجه هستند. نشستن طولانیمدت پشت میز یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت زنان در محیطهای مدرن است.
جاویدان با تأکید بر اینکه «وزن» به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش تندرستی نیست، تصریح کرد: در این طرح با استفاده از دستگاههای پیشرفته، ترکیب بدن (توده چربی در مقابل توده عضلانی) به دقت ارزیابی میشود تا ریسکهای پنهان سلامت شناسایی شوند.
لیلا جاویدان در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین اهداف و دستاوردهای پیشبینی شده برای این طرح ملی در سطح استان پرداخت و اظهار داشت: یکی از محوریترین اهداف ما در این برنامه، ارزیابی دقیق ترکیب بدنی کارکنان زن و شناسایی زودهنگام گروههای پرخطر در سازمانها است تا بتوانیم پیش از بروز بیماریهای مزمن، اقدامات پیشگیرانه را آغاز کنیم.
وی با تأکید بر اینکه این طرح تنها به شناسایی محدود نمیشود، افزود: پس از استخراج نتایج توسط دستگاههای پیشرفته، ارائه راهکارهای اصلاحی و مشاورههای اختصاصی برای بهبود شاخصهای سلامت جسمی و روحی در دستور کار قرار میگیرد. در واقع، ما به دنبال آن هستیم که برای هر یک از بانوان، نقشه راه اختصاصی جهت ارتقای تندرستی ترسیم کنیم.
معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، سلامت روان را رکنی جداییناپذیر از این غربالگری دانست و تصریح کرد: سنجش وضعیت سلامت روان و ارائه مشاورههای لازم جهت کاهش اضطراب و خستگی ناشی از فشارهای شغلی، از دیگر ابعاد این طرح است. ما معتقدیم که با بهبود شاخصهای تندرستی و روانی بانوان شاغل، بهرهوری سازمانی به شکل چشمگیری ارتقا یافته و پویایی بدنه کارشناسی و مدیریتی ادارات تضمین خواهد شد.
در پایان این نشست، مقرر شد جداول زمانبندی برای حضور تیمهای ارزیاب در ادارات کل استان تنظیم و روند اجرای طرح با همکاری مشاورین بانوان دستگاهها تسریع شود.
