راهیابی ۳ نماینده ایران به فینال مسابقات ترامپولین قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ایران در رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا که به میزبانی هنگ‌کنگ در حال برگزاری است موفق شدند با نمایش‌های درخشان خود به فینال این مسابقات راه پیدا کنند.

در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، پادرا باژرنگ با قرار گرفتن در جایگاه پنجم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را کسب کرد. همچنین در رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال، آریا اخوان و عماد بالانژاد با ایستادن در رده‌های ششم و هفتم به فینال راه یافتند.

فینال این رقابت‌ها فردا برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان ایران برای کسب مدال به مصاف رقبای خود می‌روند.