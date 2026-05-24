۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

ترامپولین قهرمانی آسیا - هنگ‌کنگ

تیم ترامپولین دو نفره ایران به مدال برنز آسیا رسید

تیم ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ با ترکیب آریا اخوان و عماد بالانژاد به مدال برنز رسید؛ نمایندگان بزرگسال ایران نیز چهارم آسیا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ با کسب مدال برنز توسط نمایندگان جوان ایران همراه شد. در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان، تیم آریا اخوان و عماد بالانژاد با عملکردی درخشان موفق شدند عنوان سوم آسیا و مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کنند.

همچنین در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان مردان، آریا مام‌عبدالله و سجاد کارگر در جایگاه چهارم آسیا قرار گرفتند. در بخش انفرادی رده ۱۵ تا ۱۶ سال نیز عماد بالانژاد موفق شد عنوان چهارم آسیا را به دست آورد و آریا اخوان در جایگاه ششم قرار گرفت. پیش از این نیز پادرا باژرنگ در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال عنوان پنجم آسیا را کسب کرده بود.

