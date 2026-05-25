اعزام تیم کشتی آزاد نوجوانان به ویتنام/ تشریح آخرین قوانین داوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، در آخرین روز از اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در سالن شهدای هفتم تیر، سالار آقاولی، داور بین المللی درجه یک، با حضور در جمع ملی‌پوشان، آخرین قوانین و مقررات داوری ابلاغ شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی را برای کشتی‌گیران تشریح کرد.

در این جلسه آموزشی که با هدف ارتقای سطح آگاهی فنی کشتی‌گیران پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام برگزار شد، آقاولی ضمن تبیین دقیق تغییرات و نکات حساس داوری، به پرسش‌های فنی ملی‌پوشان در خصوص نحوه اجرای فنون و مدیریت مبارزه بر اساس آخرین قوانین روز دنیا پاسخ داد تا نمایندگان ایران با آمادگی ذهنی و فنی کامل‌تری در این رقابت‌ها حاضر شوند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان بعد از ظهر امروز راهی کشور ویتنام محل برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا می شوند.