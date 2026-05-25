وجیهه نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افتخارآفرینی بانوان ترامپولین ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: کسب نخستین مدال بانوان ژیمناستیک ایران در سطح قاره آسیا در رشته ترامپولین یک اتفاق تاریخی و بسیار مهم برای این رشته محسوب میشود. این مدال نشان داد که دختران ژیمناستیک ایران ظرفیتهای بسیار بالایی دارند و اگر فرصت حضور در میادین بینالمللی فراهم شود، میتوانند نتایج ارزشمندی کسب کنند.
وی افزود: ما هنوز در ابتدای مسیر هستیم، اما مهم این است که این سد شکسته شد. این موفقیت میتواند نقطه شروعی برای پیشرفت جدیتر بانوان در ژیمناستیک باشد. البته در ژیمناستیک هنری نیز برنامه داریم که دختران در رقابتهای قهرمانی آسیا در بخش پرش خرک شرکت کنند و امیدواریم آنها هم بتوانند نتایج خوبی به دست آورند، اما مهمتر از نتیجه، حضور رسمی و تجربه کسب کردن در میادین بینالمللی است.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک درباره وضعیت کلی ژیمناستیک بانوان ایران در مقایسه با رقبا تصریح کرد: واقعیت این است که ما هنوز در ابتدای راه هستیم و فاصلههایی با کشورهای مطرح آسیایی داریم، اما روند رو به رشد است و این مدال نشان داد که مسیر درستی را آغاز کردهایم.
نقوی در ادامه درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون گفت: این موضوع نیازمند طی شدن یک فرایند مشخص است که بخش قابل توجهی از آن پیش از آغاز ثبتنام انجام میشود. در این خصوص مشکلی وجود ندارد و انشاءالله به زودی شاهد آغاز ثبتنام کاندیداها خواهیم بود. مجمع فدراسیون با نظارت فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار شده است. در مجموع فکر نمیکنم در این زمینه مشکل خاصی وجود داشته باشد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در پایان درباره شایعات مربوط به کاندیداتوری اسبقیان برای ریاست فدراسیون ژیمناستیک پس از پایان مسئولیتش در وزارت ورزش گفت: همانطور که اسبقیان بارها اعلام کردهاند، ایشان هیچ تصمیمی برای حضور در هیچ مجمعی ندارند و این موضوع صرفاً در حد شایعه و گمانهزنی است و واقعیت ندارد.
