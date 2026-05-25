ژیمناستیک در انتظار چراغ سبز جهانی/ جلسه برای آغاز مسیر انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک ۲۲ اردیبهشت ماه برای برکناری نواب رئیس فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و در نهایت با رای اعضای مجمع نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون کنار گذاشته شدند. وجهیه نقوی که آذرماه سال گذشته به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول به کار شده بود در مجمع فوق العاده پس از برکناری نواب رئیس به عنوان نایب رئیس اول مسئولیت فدراسیون را تا زمان برگزاری انتخابات برعهده گرفت.

آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی رئیس سابق فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفت. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد بود که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون سرپرست است و وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد.

دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد، برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند، اما چون در دستور جلسه ارائه شده به فدراسیون جهانی این موضوع (برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تائید فدراسیون جهانی نرسید.

در نهایت دوباره مجمع فوق العاده برای فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و نواب اول و دوم برکنار و نقوی هم به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد. پس از پایان جلسه، اسبقیان اعلام کرد ثبت‌نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام می‌شود. معاون وزیر ورزش تأکید کرد که هدف این است تا ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازی‌های آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد.

البته در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه طبق وعده معاون وزیر ورزش ثبت نام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک انجام نشد چرا که هنوز فدراسیون جهانی مجمع فوق‌العاده این فدراسیون را تأیید نکرده است. حالا قرار است امروز مسئولان فدراسیون ژیمناستیک با فدراسیون جهانی جلسه آنلاین برگزار کنند تا پس از تأیید مجمع فوق‌العاده فدراسیون ساز و کار انتخابات از سر گرفته شود و برای ثبت نام نامزدهای پست ریاست این فدراسیون اقدام کنند.