به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ در حال برگزاری است و نمایندگان ایران موفق شدند نتایج ارزشمندی را در رده‌های سنی پایه کسب کنند. در فینال رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، پادرا باژرنگ با ارائه نمایشی قابل قبول در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفت. همچنین در فینال رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال، عماد بالانژاد موفق شد عنوان چهارم آسیا را به دست آورد و آریا اخوان نیز در جایگاه ششم قاره کهن ایستاد.

پیش از این آریا اخوان و عماد بالانژاد هم در رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال موفق به صعود به فینال شده بودند. در بخش بانوان بزرگسال، تیم ایران برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا کرد و در همان نخستین تجربه، اتفاقی تاریخی رقم خورد؛ به‌طوری که یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی موفق شدند در جمع ۸ ژیمناست برتر آسیا قرار بگیرند و راهی فینال بزرگسالان شوند. همچنین در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان مردان، آریا مام‌عبدالله و سجاد کارگر جواز حضور در فینال را کسب کردند.