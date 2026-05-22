به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، روز جمعه در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت، شهید حسین امیرعبداللهیان را «دیپلماتی رشید و انقلابی» خواند که در جنگ غزه و تنش با رژیم صهیونیستی، لحظه‌ای از تحرک دیپلماتیک باز نایستاد.

آقای اسماعیلی که از نزدیکان دولت شهید رئیسی محسوب می‌شود، با اشاره به روزهای پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق، مدعی شد که کشورهای غربی پیش از اجرای «عملیات وعده صادق»، از ایران می‌خواستند از حمله به «نقاط حساس» خودداری کند، اما به گفته او ایستادگی رئیس‌جمهور شهید، وزیر خارجه شهید و فرماندهان نظامی، موجب عقب‌نشینی گفتمان تهدیدگرای غرب شد.

وزیر پیشین ارشاد در توصیف عملکرد شهید حسین امیرعبداللهیان گفت: از ۱۵ مهر که دور جدید مبارزات در فلسطین آغاز شد تا روز سقوط بالگرد در اردیبهشت، روزی نبود که او غصه غزه را نخورد و برای احقاق حق مردم فلسطین تلاش نکند.

اسماعیلی همچنین از خاطره پیوستن شهید امیرعبداللهیان به هیئت ایرانی در آنکارا با ۲۰ ساعت تأخیر به دلیل حضور در شورای امنیت سخن گفت و آن را نماد «خستگی‌ناپذیری» وزیر خارجه شهید دانست.

او در پایان رمز ماندگاری شهدای خدمت را «ایمان به وعده‌های الهی و تبعیت عملی از شهدا» عنوان کرد و از مسئولان خواست، در برابر «دستاوردهای انقلاب» کوتاه نیایند.