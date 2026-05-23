به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، در شرایطی که واشنگتن با برگزاری جلسات ادعایی تیم امنیت ملی خود و طرح تهدیدهای نظامی سعی در امتیازگیری دارد، تهران با اتخاذ مواضع مقتدرانه اعلام کرده است که هرگونه اقدام نظامی جدید، با پاسخی متفاوت، کوبنده و در ابعادی گستردهتر از گذشته مواجه خواهد شد.
دونالد ترامپ در حالی مدعی پیگیری سناریوهای نظامی شده که همزمان، روند دیپلماتیک با واسطهگری پاکستان و رایزنیهای فشرده هیئت اعزامی قطر به تهران، برای مدیریت تنشها در جریان است.
منابع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران ضمن تأیید تداوم گفتوگوها، تصریح کردند که دستیابی به توافق نهایی منوط به تغییر رویکرد طرف مقابل در مسائل اصلی از جمله رفع تحریمها و به رسمیت شناختن حقوق هستهای کشور است.
در همین حال، رایزنیهای تلفنی مقامات ارشد قطر با کشورهای منطقه برای حمایت از فرآیند میانجیگری، نشاندهنده بنبست راهبرد فشار حداکثری غرب است.
با این حال، اختلافات جدی میان تهران و واشنگتن در موضوعاتی نظیر امنیت تنگه هرمز و برنامه صلحآمیز هستهای همچنان پابرجاست و سرنوشت آتشبس شکننده، مستقیماً به واقعبینی طرف آمریکایی در برابر خواستههای اصولی ایران بستگی دارد.
مقامات جمهوری اسلامی تأکید دارند که سیاست «مقاومت فعال» در برابر تهدید و «دیپلماسی عزتمندانه» در میز مذاکره، خط مشی ثابت تهران برای صیانت از منافع ملی است.
نظر شما