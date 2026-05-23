به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد در جریان عملیات موفقیت آمیز حزب الله طی روز گذشته دست کم ۱۲ صهیونیست زخمی شده اند.

این آمار در حالی منتشر شده که انتشار ارقام دقیق در اراضی اشغالی ناشی از تلفات و زخمی های جنگ به شدت سانسور می شود.

حزب الله لبنان طی ساعات بامداد امروز اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف دیرسریان را با شلیک چندین خمپاره هدف قرار داده است.

این در حالی است که حملات وحشیانه رژیم علیه لبنان و نقض آتش بس ادامه دارد به طوری که تنها طی ۱۰ دقیقه شش حمله علیه بلندی های بریتال صورت گرفته است.