پیروزی «ایران ب» در روز اشتباه فردی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، دومین بازی درون تیمی خود را انجام داد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در دو تیم ایران الف و ایران ب از ساعت ۱۸ و در ورزشگاه پاس با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر یک تیم ایران ب خاتمه یافت.

نیمه اول این بازی گلی به همراه نداشت اما در نیمه دوم صالح حردانی با ضربه ای از راه دور موفق شد گل اول بازی را برای ایران ب به ثمر برساند و در ادامه روی اشتباه پیام نیازمند، هادی حبیبی نژاد دومین گل ایران ب را وارد دروازه کرد.

روی یک ارسال کرنر و با ضربه سر و روی خروج اشتباه سید حسین حسینی، روزبه چشمی موفق شد گل سوم را برای ایران ب به ثمر برساند. تلاش های ایران الف ادامه دار بود و در لحظات پایانی بازی امیرحسین محمودی با حرکتی انفرادی موفق شد تک گل ایران الف را به ثمر برساند.

ترکیب ایران الف: سید پیام نیازمند(۶۱- سید حسین حسینی)، شجاع خلیل‌زاده(۶۰- حسین ابرقویی)، عارف آقاسی(۶۰- دانیال ایری)، دانیال اسماعیلی‌فر، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، امیرحسین محمودی، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و کسری طاهری(۴۶- پوریا شهرآبادی)

ترکیب ایران ب: علیرضا بیرانوند(۶۱- محمد خلیفه)، محمدحسین کنعانی‌زادگان (۶۰- مسعود محبی)، علی نعمتی، صالح حردانی، میلاد محمدی، روزبه چشمی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی هاشم‌نژاد(۴۶- رامین رضائیان)، هادی حبیبی‌نژاد و علی علیپور