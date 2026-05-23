خدمت رسانی بهتر به زائرین در پروژه «از اربعین تا اربعین» عتبه حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین رضا مهدی»، رئیس بخش توسعه در عتبه مقدس حسینی گفت: فعالیت‌ها در صحن‌های حضرت زینب و امام حسن مجتبی (علیهما السلام) همچنان ادامه دارد و به درصد قابل توجهی از پیشرفت رسیده است.

مهدی افزود: برای بخش باقی‌مانده پروژه، پیشنهادی به متولی شرعی عتبه حسینی، شیخ عبدالمهدی کربلائی مبنی بر ساخت کامل صحن امام حسن مجتبی(ع) با مساحتی بالغ بر ۹۰ هزار متر مربع در طول یک سال مطرح شد و موافقت ایشان با این طرح کسب شده است.

وی افزود: پس از پایان عید غدیر آینده، جلسه‌ای برای بررسی جزئیات پروژه برگزار خواهد شد تا برنامه‌ای تحت عنوان «از اربعین تا اربعین» تدوین شود؛ یعنی از پایان اربعین فعلی تا اربعین بعدی. در این جلسه مشخص خواهد شد که چه خدمات و امکاناتی برای زائران ارائه می‌شود و مهم‌ترین هدف، تکمیل کامل صحن امام حسن مجتبی(ع) است.

همچنین مهندس حسین رضا مهدی در جریان بازدید شیخ عبدالمهدی کربلائی از پروژه صحن امام حسن مجتبی(ع) گفت: متولی شرعی عتبه حسینی بر کیفیت کار تأکید و از تلاش‌های عظیم و قابل توجه همه کارکنان در اجرای پروژه، با وجود مدت کوتاه اجرا که کمتر از هفت ماه است، تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: مساحت ساختاری صحن امام حسن مجتبی(ع)در مرحله اول به‌طور کامل بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع با ارتفاع ۱۵ متر زیر زمین ساخته شده و پیش‌بینی می‌شود در روزهای منتهی به ماه محرم الحرام ۱۴۴۸ وارد بهره‌برداری شود.