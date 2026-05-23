به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد معاونت داوطلبان در هفته هلال، اظهار کرد: ۴۵ ایستگاه غربالگری قند خون و فشار خون با حضور ۴۲۶ داوطلب در سطح استان برپا شد که در جریان آن چهار هزار و ۶۹۳ نفر از خدمات رایگان بهره‌مند شدند و ارزش ریالی این خدمات ۸۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برآورد شده است.

سرپرست داوطلبان هلال‌احمر خراسان جنوبی، ادامه داد: همچنین سه کاروان سلامت با حضور متخصصان پوست و زنان، اطفال به شهرستان‌های درمیان و سربیشه اعزام شد که ۲۴۷ نفر از خدمات ویزیت و داروی رایگان بهره‌مند شدند و ارزش ریالی این خدمات نیز ۹۱۳ میلیون تومان اعلام شده است.

بخشی ادامه داد: در بخش خدمات حمایتی، ۳۰ طرح نیابت، دلجویی و سرکشی از خانواده‌های شهدا و نیازمندان با مشارکت ۲۲۴ داوطلب اجرا شد که طی آن از ۳۴ منزل و پنج سرای سالمندان بازدید شد و ۵۰۷ نفر از این برنامه‌ها بهره‌مند شدند و ارزش ریالی این فعالیت‌ها ۳۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است.

سرپرست داوطلبان هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به فرهنگ‌سازی در حوزه اهدای خون گفت: در این مدت ۳۱۹ نفر داوطلب اهدای خون شدند که از این تعداد، ۲۴۰ واحد خون اهدا شد.

وی همچنین از اجرای ۲۲ برنامه «یک روز کاری داوطلبی» با حضور ۱۲۳ داوطلب ماهر خبر داد و افزود: در قالب این برنامه‌ها دو هزار و ۳۲۷ نفر از خدمات تخصصی بهره‌مند شدند و ارزش ریالی آن ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

بخشی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، جلوه‌ای از روحیه نوع‌دوستی، همدلی و مشارکت داوطلبانه مردم خراسان جنوبی در خدمت به نیازمندان و ارتقای سلامت جامعه است.