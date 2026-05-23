دغدغه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش، محمد جعفری، با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت آمادگی کامل برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: باید رؤسای شهرستانها، مناطق و اعضای شورای معاونین به صورت جدی پای کار پروژه مهر باشند و موضوعات مهم این حوزه را به صورت مستمر رصد کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات دانشآموزان، ادامه داد: در برخی استانها اختیار تصمیمگیری درباره برگزاری امتحانات به شورای تأمین واگذار شده است.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: دغدغه اصلی آموزش و پرورش اکنون آغاز سال تحصیلی آینده و اجرای موفق پروژه مهر است و همه مسئولان وزارت آموزش و پرورش نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارند.
وی با تأکید بر اهمیت رصد مستمر موضوعات پروژه مهر، افزود: سال گذشته نیز در همین ایام جلسات متعددی در زمینه پروژه مهر برگزار میشد و امسال با توجه به شرایط موجود، ضرورت پیگیری و برنامهریزی دقیقتر بیش از گذشته احساس میشود.
جعفری خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرستانها و مناطق، برنامهریزی منسجم و همکاری همهجانبه مدیران و مسئولان میتواند بخشی از مشکلات حوزه نیروی انسانی را مدیریت کند.
