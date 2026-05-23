به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ذاکری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه‌خیز بودن استخرهای ذخیره آب کشاورزی در استان اظهار کرد: متأسفانه هر ساله تعدادی از نوجوانان و جوانان به دلیل بی‌توجهی به هشدارها و ورود به استخرهای کشاورزی جان خود را از دست می‌دهند، این حوادث قابل پیشگیری است، به شرط آنکه بهره‌برداران ضوابط ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه جهاد کشاورزی تنها تا زمان اجرای پروژه و تحویل رسمی آن ادامه دارد، تصریح کرد: بعد از تحویل پروژه، حفاظت، نگهداری و رعایت ایمنی استخر به‌طور کامل بر عهده بهره‌بردار و نماینده طرح است، جهاد کشاورزی هیچ مسئولیتی در قبال حوادث بعد از تحویل ندارد و حتی صدور اخطاریه پس از تحویل نیز از نظر حقوقی صحیح نیست؛ زیرا ممکن است به‌عنوان وظیفه قانونی تلقی و برای دستگاه ایجاد مسئولیت کند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: نظارت دوره‌ای، بررسی ایمنی، کنترل حصار، تجهیزات نجات و وضعیت سازه‌ای استخر پس از تحویل، وظیفه بهره‌بردار و نماینده طرح است. نماینده طرح نیز موظف است موارد ایمنی را به‌صورت کتبی به اجاره‌دار یا بهره‌بردار ثانویه تحویل دهد.

ذاکری با اشاره به الزامات ایمنی که باید توسط بهره‌برداران اجرا شود بیان داشت: نصب فنس گالوانیزه استاندارد با ارتفاع حداقل ۲ تا ۲/۵ متر، اجرای پایه‌های فلزی ۶۰×۶۰ میلی‌متری با فاصله سه متر، نصب پاخور بتنی به عرض ۲۰ و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر در پای فنس، نصب تابلوهای فلزی هشداردهنده با ذکر عمق استخر، تعبیه چهار نردبان نجات در چهار ضلع یا چهار نقطه متناسب با شکل استخر، نصب چهار طناب نجات مقاوم در چهار گوشه استخر، رهاسازی حداقل چهار جسم شناور ثابت‌شده با طناب، ایجاد مسیرهای غیرلغزنده پیرامون استخر، استفاده از جلیقه نجات هنگام ورود به محدوده داخلی استخر

وی ادامه داد: در استخرهای محلی عمق آبگیری معمولاً تا ۲/۵ متر و در استخرهای پهنه‌های کشاورزی تا ۳ متر است، همین عمق برای وقوع حادثه کافی است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند جان افراد را تهدید کند.

وی با اشاره به استفاده از پوشش ژئوممبران در استخرهای کشاورزی گفت: ژئوممبران بسیار لغزنده است و حتی شناگران ماهر نیز بدون کمک دیگران یا ابزار نجات قادر به خروج از استخر نیستند، این موضوع یکی از دلایل اصلی غرق‌شدگی‌هاست و باید جدی گرفته شود.

ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در استخرهایی که با سیستم و طرح‌های آب و خاک اجرا می‌شوند، تحویل پروژه همراه با فنس و تابلوهای هشداردهنده بر عهده اداره فنی و زیر بنایی شهرستان‌هاست، اما استخرهای بدون مجوز و خوداجرایی هیچ ارتباطی با مجموعه جهاد کشاورزی ندارند و مسئولیت کامل آن‌ها بر عهده سازنده و بهره‌بردار است.

وی با تأکید بر اینکه استخرهای کشاورزی محل تفریح نیستند، گفت: از والدین درخواست می‌کنیم به هیچ عنوان اجازه ندهند فرزندانشان در مجاورت استخرها تردد کنند، همچنین بهره‌برداران باید مهارت‌های اولیه شناوری، تنفس در آب و کمک‌رسانی به غریق را فرا بگیرند.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: هدف ما پیشگیری از حوادث تلخ و حفظ جان مردم است، امیدواریم با رعایت دقیق اصول ایمنی و پذیرش مسئولیت قانونی توسط بهره‌برداران، دیگر شاهد غرق‌شدگی و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.