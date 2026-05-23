انبارهای احتکار و قاچاق در میبد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: ماموران پلیس شهرستان میبد با اقدامات اطلاعاتی از وجود انبار احتکار کالا مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات انجام شده، مکان دقیق دو انبار را در شهر میبد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید کردند.

نگهبان ادامه داد: در بازرسی انجام شده؛ تعداد ۸۱۰ حلقه لاستیک کامیون و همچنین ۲۱۶ قوطی روغن صنعتی قاچاق و احتکار شده کشف شد که کارشناسان ارزش آن را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی گفت: در این خصوص یک متهم به مراجع قضایی معرفی و انبارها پلمب و تحویل اداره صمت شد.