۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

رأی ۱۰۰ میلیاردی دیوان عالی به نفع شهرداری تهران

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از صدور رأی قطعی به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال به نفع شهرداری پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده‌ای با موضوع مطالبه بهای روز اراضی واقع در طرح توسعه فضای سبز گشوده شده بود و منجر به محکومیت شهرداری به مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان شده بود. پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در مراجع قضایی، با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی شهرداری تهران نهایتا موضوع در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و رأی قطعی به نفع شهرداری تهران رقم خورد.

مقداد محتشم آرا، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران در این باره تصریح کرد: این دستاورد خطیری محسوب می شود . ثمره رویکرد دقیق کارشناسی، انسجام سازمانی و دفاعیات متقن و مؤثر تیم حقوقی شهرداری پایتخت است.

وی با قدردانی از اهتمام و پیگیری‌های مستمر مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی، این پیروزی را گامی مهم در راستای صیانت از بیت‌المال ارزیابی کرد و بر ضرورت استمرار این رویه قاطع و منسجم در دفاع از حقوق و منافع عمومی شهروندان تهرانی تأکید ورزید.

محدثه رمضانعلی

