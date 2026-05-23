تولید سالانه ۱۲۰۰ تُن گوشت بوقلمون در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی از تولید سالانه یک هزار و ۲۰۰ تن گوشت بوقلمون در این استان خبر داد و با اشاره به فعالیت ۱۵ واحد صنعتی پرورش بوقلمون در سطح استان اظهار داشت: این واحدها با ظرفیت نوسازی شده، امکان نگهداری بیش از ۸۰ هزار قطعه بوقلمون را در هر دوره پرورشی دارا هستند.
وی با تبیین روند صعودی تولید در این بخش افزود: در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در این واحدها انجام شد که خروجی آن تولید و عرضه گوشت باکیفیت به بازار مصرف بوده است.
فلاحی با توجه به زیرساختهای موجود، توسعه این صنعت را یکی از محورهای راهبردی سازمان دانست.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: استان فارس به واسطه اقلیم متنوع و زیرساختهای فنی، بستری ایدهآل برای توسعه پرورش طیور صنعتی است. گسترش این واحدها نهتنها به پایداری تولید گوشت سفید کمک میکند، بلکه راهکاری مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی در منطقه محسوب میشود.
