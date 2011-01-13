ساماندهی صنایع تبدیلی بخش دام و طیور در فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در همایش معاونین بهبود تولیدات دامی منطقه یک و دو کشور بیان داشت: وجود نقصان یا مشکلاتی در این رابطه سبب دلسردی پرورش دهندگان دام و طیور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای آنکه به تولید پایدار و اهداف مشخص دست یابیم، باید صنایع تکمیلی و تبدیلی لبنی نیز نسبت به فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب مردم در استفاه و مصرف محصولات لبنی فعالیت بیشتری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از صنعت دامپروری افزود: برای بهره وری منابع دامی و بهره وری عوامل تولید، توسعه صادرات باید مورد توجه ویژه قرارگیرد و بتوانیم از بازارهایی که در اختیارمان قرار دارند، نهایت استفاده را کرده و محصولاتی با کیفیت تولید کنیم که قدرت رقابت و عرضه در بازارهای جهانی را داشته باشد.

وی بر نوسازی واحدهای مربوط به دام و طیور نیز تاکید کرد و گفت: برای ارتقای بهره وری، افزایش کمی و کیفی در بخش دام و طیور باید آموزش تولید کنندگان و بهبود مدیریت به صورت جدی تر به آن بپردازیم.

خرد در ادامه به بحث مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: به عنوان متولی بخش کشاورزی توسعه روستاها را به عنوان یک ضرورت همیشه مورد توجه قرار داده ایم و درحال حاضر بیش از 300 هزار بهره بردار بخش کشاورزی وجود دارند که نیمی از آنان تمایل دارند که بتوانند از ظرفیتهای دیگر تولیدی بهره گیرند و تک محصولی نباشند.

وی با بیان اینکه طرح مشاغل خانگی در ابتدا به پیشنهاد سازمان جهادکشاورزی استان فارس با هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی و عشایری در قالب واحدهای تولید خانگی بوده، گفت: در همین راستا مشاغلی چون پرورش مرغ بومی، گاو شیری، پرورش بوقلمون و سایر طیور، پرورش قارچ خوراکی و نیز پرورش برخی ازگیاهان دارویی و صنعتی را پیش‌بینی کرده ایم.