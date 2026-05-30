تولید ۶۴ میلیون گل شاخه بریده در گلخانه های فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فانی گفت:سالیانه ۶۴ میلیون گل شاخه بریده در فارس تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

وی ادامه داد: مساحت گلخانه‌های تولید گل شاخه بریده در استان ۵۱ هکتار است و به طور میانگین در هر مترمربع ۱۲۵ شاخه گل تولید می‌شود.

سرپرست مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی فارس افزود: رُز، داوودی، آنتوریوم و لیسیانتوس از جمله گل‌های شاخه بریده در استان فارس هستند.

این مقام مسئول اظهار کرد: بیشترین گلخانه های گل شاخه بریده در شهرستانهای شیراز، مرودشت، سپیدان و بیضا تولید می‌شود.

فانی با اشاره به اینکه عمده گلخانه‌های موصوف با سیستم کشت هیدروپونیک‌ آبیاری می شوند افزود: این روش کشت باعث بالا رفتن عملکرد در واحد سطح می‌شود.

سرپرست مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان فارس توضیح داد: توجه به حل مشکلات بهره‌برداران گل‌های شاخه بریده و حمایت ویژه جهاد کشاورزی در حوزه صادرات این محصول محبوب نقش موثری در سودآوری هر چه بیشتر این صنعت برای فعالان این حوزه و ارزش افزوده آن برای کشور در پی خواهد داشت.