ساختار تازه دفتر تبلیغات برای پاسخ به تحولات فضای مجازی شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد پیش ازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات ساختار جدید دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: در چارچوب بازنگری‌های جدید، دو معاونت «فرهنگی و تبلیغی» و «فضای مجازی، هنر و رسانه» در یکدیگر ادغام شده و مجموعه‌ای واحد با عنوان «معاونت فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین» شکل گرفته است.



وی افزود: این اقدام صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا تغییر عنوان سازمانی نبوده، بلکه تلاشی هدفمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، کاهش موازی‌کاری‌ها، مدیریت بهینه منابع و افزایش سرعت و دقت در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و تبلیغی به شمار می‌رود.



معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: در ساختار جدید نه تنها هیچ‌یک از مأموریت‌های پیشین حذف نشده، بلکه برخی مأموریت‌های تازه نیز متناسب با نیازهای روز به این معاونت افزوده شده است.



وی ادامه داد: بر همین اساس، اداره‌کل تبلیغ تخصصی و اداره‌کل تبلیغ عمومی در قالب یک مجموعه واحد با عنوان «اداره‌کل تبلیغ» تجمیع شده‌اند و همچنین دو اداره‌کل «هنر و رسانه» و «فضای مجازی» نیز در ساختاری یکپارچه تحت عنوان «اداره‌کل هنر، رسانه و فضای مجازی» فعالیت خواهند کرد.



روستاآزاد بیان کرد: در کنار این تغییرات، اداره‌کل مطالعات فرهنگی نیز با رویکردی راهبردی و کاربردی ایجاد شده تا وظیفه پایش، رصد و مطالعات فرهنگی را بر عهده گیرد و پشتیبان علمی و مطالعاتی فعالیت‌های تبلیغی باشد.



ساختار جدید پاسخگوی نیازهای روز است



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ضرورت تحول در نهادهای فرهنگی گفت: سرعت تحولات اجتماعی و گسترش فضای مجازی، الگوهای ارتباطی نسل جدید را دگرگون کرده و طبیعتاً نهادهای فرهنگی نیز باید متناسب با این تحولات، ساختارهای خود را بازطراحی کنند.



وی افزود: در ساختار پیشین، تفکیک میان عرصه تبلیغ سنتی و حوزه رسانه‌های نوین در برخی موارد موجب پراکندگی امکانات و کاهش بهره‌وری می‌شد اما اکنون تلاش شده است این ظرفیت‌ها در قالب یک مدیریت منسجم و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار گیرند.



معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: در ساختار تازه، سه حوزه هنر، رسانه و فضای مجازی در قالب یک اداره‌کل مشترک ساماندهی شده‌اند تا زمینه تعامل و هم‌افزایی بیشتر میان فعالان این عرصه‌ها فراهم شود.



وی گفت: مأموریت این مجموعه در سه محور اصلی شناسایی، ارزیابی و ارتقای فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین ساماندهی آنان در قالب انجمن‌ها، تشکل‌ها و گروه‌های تبلیغی تعریف شده است.



روستاآزاد اظهار کرد: حمایت و هدایت تولیدات هنری در حوزه‌هایی همچون شعر، عکاسی هنری، مستندسازی، سینما و فیلم‌سازی نیز در زمره وظایف این اداره‌کل قرار دارد و تلاش خواهد شد ظرفیت هنر در خدمت تبیین معارف دینی و فرهنگی قرار گیرد.



مطالعات فرهنگی پشتوانه تصمیم‌سازی تبلیغی شد



وی با اشاره به اهمیت مطالعات علمی در عرصه تبلیغ بیان کرد: در شرایط کنونی، فعالیت فرهنگی بدون اتکا به داده‌های دقیق، پژوهش‌های کاربردی و شناخت نیازهای واقعی جامعه، نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.



معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: اداره‌کل مطالعات فرهنگی با همین رویکرد شکل گرفته تا به عنوان بازوی پژوهشی معاونت، وظیفه نیازسنجی، مطالعات راهبردی و طراحی نقشه راه فعالیت‌های تبلیغی را بر عهده داشته باشد.



وی افزود: هدف این مجموعه آن است که تمامی برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی بر پایه شناخت میدانی و تحلیل دقیق مسائل جامعه طراحی شوند و از اقدامات مقطعی و غیرهدفمند جلوگیری شود.



روستاآزاد با اشاره به دیگر مأموریت‌های این بخش گفت: تدوین و انتشار مجلات تخصصی از جمله «سلام بچه‌ها»، «پوپک» و «پیام زن» و همچنین تهیه ره‌توشه‌های تبلیغی و اجرای پژوهش‌های مرتبط با ارزیابی محتوای تبلیغی نیز از جمله مسئولیت‌های اداره‌کل مطالعات فرهنگی است.



وی خاطرنشان کرد: این مجموعه تلاش می‌کند میزان انطباق محتوای تولیدی با نیازهای مخاطبان را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهد تا فرآیند تولید محتوا از پشتوانه علمی و اثربخشی بیشتری برخوردار شود.



روستاآزاد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های «مرکز آموزش‌های کاربردی» اشاره کرد و گفت: توانمندسازی مبلغان و فعالان فرهنگی از اولویت‌های اصلی معاونت جدید به شمار می‌رود و بر همین اساس، توسعه آموزش‌های مهارتی و کاربردی در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: این مرکز با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های حضوری و مجازی در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغی و ارتباطی تلاش می‌کند فاصله میان آموزش نظری و مهارت‌های عملی را کاهش دهد.



معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دقیقه محتوای آموزشی در موضوعات مختلف تولید و ساماندهی شده که در اختیار مبلغان و فعالان فرهنگی سراسر کشور قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: این مرکز در ساختار جدید علاوه بر مأموریت‌های گذشته، مسئولیت آموزش‌های تخصصی در عرصه هنر، رسانه و فضای مجازی را نیز بر عهده گرفته است.



روستاآزاد همچنین از ادغام دو کتابخانه هنری و کودک و نوجوان خبر داد و گفت: این دو مجموعه در قالب «اداره کتابخانه هنری، کودک و نوجوان» به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا خدمات فرهنگی و تخصصی در این حوزه‌ها با انسجام بیشتری ارائه شود.



هیچ مأموریتی حذف نشده است



وی در پایان با تأکید بر اینکه این تحولات ساختاری آغاز یک مسیر بلندمدت در دفتر تبلیغات اسلامی است، بیان کرد: هدف اصلی از این بازآرایی، افزایش چابکی سازمانی، حذف ساختارهای غیرضروری و ارتقای سرعت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه است.



معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی افزود: امیدواریم با بهره‌گیری همزمان از تجربه نسل‌های گذشته و ظرفیت‌های فناورانه و خلاقانه نسل جدید، بتوان الگوی موفقی از مدیریت فرهنگی و تبلیغی ارائه کرد.



وی تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اتکا به نیروی انسانی متعهد و ساختار جدید، مسیر تبیین معارف اسلامی و مقابله با جریان‌های انحرافی فرهنگی را با جدیت دنبال خواهد کرد.



روستاآزاد خاطرنشان کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که در ساختار فعلی هیچ مأموریتی حذف نشده بلکه مأموریت‌هایی همچون مطالعات فرهنگی، ساماندهی و پشتیبانی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای نیز به مجموعه وظایف معاونت افزوده شده است.



وی گفت: تجربه تعامل با گروه‌های جهادی تبلیغی و الگوی مشارکتی با مبلغان و فعالان رسانه‌ای، ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در اختیار این معاونت قرار داده است.