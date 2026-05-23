به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشست تخصصی توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی با محوریت ایجاد «چشمه بار جدید» خبر داد؛ نشستی که با هدف اتصال عملیاتی بنادر انزلی و کاسپین به شبکه ریلی کشور و استقرار گمرک اختصاصی در ایستگاه راه‌آهن رشت برگزار شد.

این نشست با حضور نورالله بیرانوند معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن، مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و رحمت رحمت‌نژاد مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ در ایستگاه راه‌آهن رشت برگزار شد و در جریان آن، راهکارهای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و تبدیل بخشی از اراضی این ایستگاه به بارانداز و پسکرانه بنادر انزلی و کاسپین مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد بخشی از بار بنادر انزلی و کاسپین به ایستگاه راه‌آهن رشت منتقل شود و با استقرار گمرک اختصاصی در این ایستگاه، فرآیندهای تخلیه، بارگیری و تشریفات گمرکی به‌صورت متمرکز انجام گیرد.

مسئولان حاضر در این نشست، اجرای این طرح را گامی مهم در جهت توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و تقویت جایگاه لجستیکی استان گیلان ارزیابی کردند.

همچنین در این جلسه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بررسی شد و بر تسریع در اجرای توافقات و آغاز اقدامات عملیاتی تأکید شد.

در پایان نشست نیز مدیران و کارشناسان حاضر از ظرفیت‌ها و اراضی عملیاتی ایستگاه راه‌آهن رشت بازدید میدانی به‌عمل آوردند.