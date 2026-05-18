زمان بازگشت حجاج ایرانی به کشور مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: این تعداد زائر در مجموع با ۹۰ پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه‌های مشهد و زاهدان به مدینه منوره اعزام شدند.

وی افزود: عملیات رفت حج تمتع امسال از ۸ اردیبهشت‌ماه از دو فرودگاه مشهد و زاهدان آغاز شد و پس از انتقال ۲۰ هزار و ۶۶۶ زائر ایرانی به مدینه منوره، در ۲۵ اردیبهشت‌ماه به پایان رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، ۱۷ هزار و ۴۴۶ زائر ایرانی به مدینه منوره اعزام شدند و از فرودگاه زاهدان نیز ۳ هزار و ۲۲۰ نفر برای انجام حج تمتع راهی سرزمین وحی شدند.

امیرانی در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات بازگشت حجاج ایرانی به کشور از ۱۱ خردادماه آغاز می‌شود و تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت.