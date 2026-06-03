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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

یک‌هزار کلاس درس به فضاهای آموزشی خراسان رضوی افزوده می‌شود

یک‌هزار کلاس درس به فضاهای آموزشی خراسان رضوی افزوده می‌شود

مشهد- معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یک هزار کلاس درس جدید تا آخر شهریور به ظرفیت فضاهای آموزشی خراسان رضوی افزوده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی اظهار کرد: یک هزار کلاس درس جدید تا آخر شهریور (قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵) به ظرفیت فضاهای آموزشی خراسان رضوی افزوده می‌شود و در اختیار دانش آموزان این خطه قرار می‌گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: مدرسه سازی بدیل ندارد. هزاران سال هم بگذرد و مدرسه ای تخریب شود باز بازسازی می‌شود و یاد و نام خیران مدرسه ساز زنده و ماندگار است.

وی با بیان اینکه مدرسه و مدرسه سازی اولویت رییس جمهور و دولت است، افزود: در این راستا پویش «با من» را در خراسان رضوی راه اندازی کرد.

خان محمدی با بیان اینکه در این میان مشهد به واسطه وجود امام رئوف و مهربان حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) شهری خیرپرور است و افتتاح یک مدرسه در هر هفته در این شهر دستاورد بسیار ارزشمندی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: در واقع در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی هم مقرر شده این هزار کلاس درس تا پایان شهریورماه امسال تحویل دانش‌آموزان این استان شود.

کد مطلب 6849509

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