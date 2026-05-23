اختصاص ۲۰ میلیارد برای بهسازی و آسفالت محورهای روستایی بخش ززوماهرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی، فرماندار الیگودرز، از وضعیت محورهای فرعی «شولآباد»، «بنگ»، «گلی چاس»، «ورگ و زیبا» بازدید کرد.
اداوی اظهار داشت: کل این محور ۴۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۵ کیلومتر آن زیرسازی شده و ۴/۵ کیلومتر نیز تحت عملیات آسفالت تکلاین قرار گرفته است.
انعقاد قرارداد ۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای ابنیه فنی، زیرسازی و آسفالت
فرماندار ویژه الیگودرز در ادامه از اختصاص اعتبار برای تقویت زیرساختهای این مسیر خبر داد و افزود: در همین راستا قراردادی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان جهت اجرای ابنیه فنی، عملیات زیرسازی و آسفالت محورهای مذکور منعقد شده است تا روند تکمیل پروژه شتاب بیشتری بگیرد.
اداوی در حاشیه این بازدید، با اهالی منطقه دیدار و در خصوص مشکلات، نیازها و مطالبات آنان به گفتوگو پرداخت.
فرماندار الیگودرز با تأکید بر تکمیل پروژههای راهسازی در بخش ززوماهرو، از عزم جدی مدیریت شهرستان برای بهبود زیرساختهای روستایی و تسهیل تردد اهالی منطقه خبر داد.
