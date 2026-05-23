۳۲ دستگاه ماینر قاچاق ۳۰ میلیاردی در شهریار کشف شد/ دستگیری ۳ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهریار خبر داد.

زلفخانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در نقاطی از شهریار، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرهای قاچاق در سه نقطه از شهرهای حومه شهریار شده و طی بازرسی از این اماکن، ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه ارزش ماینرهای مکشوفه توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر شده‌اند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.