۱۱ متهم تحت تعقیب در گنبدکاووس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری این افراد در دستور کار پلیس های تخصصی و ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی هدف از تشدید اقدامات انتظامی و امنیتی را افزایش ضریب احساس امنیت در بین شهروندان عنوان کرد و گفت: پلیس برخورد قانونی و مقتدرانه با مخلان نظم و امنیت عمومی، سارقین، خرده فروشان مواد مخدر، قاچاقچیان و متهمین تحت تعقیب را بطور ویژه در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

صادقی پایداری امنیت اجتماعی در سطح جامعه و ناامن سازی فضای جامعه برای مخلان نظم و امنیت را امری ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اینگونه طرح ها بطور مستمر در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته می شود و پلیس نیز با تمام توان و امکانات در جهت برقراری آرامش و امنیت اجتماعی برای شهروندان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی گنبدکاوس از شهروندان خواست، هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع رسانی کنند.